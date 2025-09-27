Mueren dos migrantes tras hundirse su embarcación cuando trataban de llegar a Reino Unido desde Francia

Archivo - Rescate de migrantes en el canal de la Mancha - GENDARMERÍA NACIONAL FRANCESA - Archivo

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Francia han informado este sábado de que dos migrantes han muerto tras hundirse la embarcación en la que viajaban a la altura de la ciudad de Neufchâtel-Hardelot, en el departamento de Paso de Calais, cuando trataban de cruzar el canal de la Mancha para llegar a Reino Unido.

El incidente ha tenido lugar sobre las 3.00 de la mañana (hora local) frente a la costa francesa y a bordo del bote viajaban decenas de personas, según han explicado las autoridades del distrito de Montreuil a la emisora de radio Ici.

Así, han explicado que las dos víctimas mortales son dos mujeres y han señalado que la embarcación no logró alejarse mucho de la costa. Los servicios de emergencias han tenido que trasladarse hasta el lugar de los hechos, donde han confirmado los decesos unas dos horas más tarde de recibir el aviso.

Otros 60 migrantes han tenido que ser atendidos y trasladados a hospitales de la zona. Estos dos decesos se suman a otros 25 registrados desde principios de este año en la costa francesa, también de migrantes que trataban de cruzar el Canal.