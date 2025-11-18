Mueren dos personas, entre ellas un niño, por un deslizamiento de tierra en el noreste de Italia

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas, entre ellas un niño, han muerto a causa del deslizamiento de tierra registrado el lunes en la localidad de italiana de Cormons, situada en el extremo noreste del país, debido a las intensas lluvias que han activado el estado de emergencia en la región, Friuli-Venecia Julia.

Los Bomberos han indicado a través de su cuenta en la red social X que el cadáver de una mujer desaparecida tras el sepultamiento de su vivienda ha sido recuperado, horas después del hallazgo del cuerpo de un niño, citado como el segundo de los desaparecidos a raíz del suceso.

El alcalde de Cormons, Roberto Felcaro, afirmó el lunes que las lluvias "han causado graves daños y problemas en todo" el territorio y aseguró que hay una "gran presencia" de fuerzas de seguridad y de equipos de emergencias para localizar a los dos desaparecidos y hacer frente a los daños registrados en la ciudad.