Mueren dos personas tras estrellarse un helicóptero ultraligero en el norte de Italia

Archivo - Bandera de Italia. - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero ultraligero se ha estrellado este miércoles en el valle de Antrona en el norte de Italia, junto a la frontera de Suiza, muriendo los dos pasajeros a bordo.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 11.00 horas en la zona del embalse de Campliccioli, situado a 1.400 metros de altitud en el citado valle.

El diario italiano 'La Stampa' recoge que la aeronave chocó contra unos cables eléctricos, se incendió y se estrelló junto a una presa cayendo sobre el lago, según han informado los equipos de rescate.