Mueren dos personas tras estrellarse un helicóptero ultraligero en el norte de Italia

Archivo - Bandera de Italia.
Archivo - Bandera de Italia. - DPPI / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 26 agosto 2026 13:10
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MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero ultraligero se ha estrellado este miércoles en el valle de Antrona en el norte de Italia, junto a la frontera de Suiza, muriendo los dos pasajeros a bordo.

El accidente ha tenido lugar alrededor de las 11.00 horas en la zona del embalse de Campliccioli, situado a 1.400 metros de altitud en el citado valle.

El diario italiano 'La Stampa' recoge que la aeronave chocó contra unos cables eléctricos, se incendió y se estrelló junto a una presa cayendo sobre el lago, según han informado los equipos de rescate.

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