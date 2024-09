Mueren dos personas por un incendio en un oleoducto en Rusia

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este martes a causa de un incendio registrado en un oleoducto ruso a su paso por la localidad de Kurmanaevski, situada en la región de Orenburgo (centro), según han confirmado las autoridades.

La Fiscalía de Orenburgo, que ha anunciado a través de un mensaje en su cuenta en Telegram la apertura de una investigación, ha señalado que el suceso ha tenido lugar en el campo petrolero de Garshinskoye, sin que por el momento haya más detalles sobre el incidente.

Así, ha indicado que el fiscal general de la región, Ruslan Medvedev, y la Fiscalía local "han organizado actividades de verificación" sobre el suceso y ha recalcado que "las acciones o inacciones de los organismos autorizados serán analizadas".

Por su parte, el gobierno regional ha asegurado que el incendio ha sido extinguido y ha detallado que llegó a afectar una zona de 150 metros cuadrados. Además, ha indicado que cree que el fuego se inició tras una despresurización en el oleoducto.

Además, han reseñado que no existe una amenaza para la localidad de Garshino, situada en los alrededores, y han afirmado que el nivel de contaminación en el aire no supera los límites de seguridad, tal y como ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. "El oleoducto ha sido bloqueado y no hay aumento de la fuga", han zanjado.