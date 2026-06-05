Mueren dos personas en nuevos ataques del Ejército de Rusia contra las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, en Ucrania

Archivo - Columna de humo tras un ataque ruso en Kiev - Svet Jacqueline/ZUMA Press Wire/ DPA - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto a causa de nuevos ataques ejecutados durante las últimas horas por el Ejército de Rusia contra las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, según han denunciado las autoridades, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Lamentablemente, estamos experimentando de nuevo las trágicas consecuencias de otro ataque enemigo contra la provincia de Kiev", ha dicho el jefe de la Administración Militar de Kiev, Mikola Kalashnik, quien ha detallado en un mensaje en redes sociales que al menos una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas a causa del impacto de un dron en la localidad de Brovari.

Así, ha destacado que "el enemigo atacó una pacífica industria alimentaria", alcanzando a "personas que simplemente hacían su trabajo". Además, ha subrayado que un edificio administrativo está ardiendo a causa del ataque, al tiempo que ha señalado que los trabajos de búsqueda y rescate están activos ante la posible existencia de desaparecidos.

Por su parte, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksander Ghanza, ha afirmado que otras dos personan han muerto a causa de un ataque ruso contra la localidad de Pavlogrado, antes de apuntar que las víctimas son una mujer y un hombre, cuyo cadáver fue hallado horas después durante las labores de búsqueda y rescate de un edificio alcanzado en la ciudad.

La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a Rusia de lanzar dos misiles guiados y 216 drones durante la última noche, antes de asegurar que 198 de los aparatos fueron interceptados y que los proyectiles "no alcanzaron sus objetivos". Sin embargo, ha confirmado impactos en trece ubicaciones y ha alertado a la población de que "el ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo".