Mueren nueve personas, entre ellas un niño, por las inundaciones en Odesa, en el sur de Ucrania

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas, entre ellas un niño, han muerto a causa de las inundaciones registradas en la ciudad ucraniana de Odesa, situada en el sur del país, por las lluvias torrenciales caídas durante las últimas horas, según han confirmado las autoridades.

El Servicio Estatal de Emergencia ucraniano ha indicado en un mensaje publicado en su cuenta en Telegram que los servicios de emergencia han estado durante la madrugada llevando a cabo operaciones que han permitido rescatar a más de 360 personas. "Los trabajos siguen en marcha", ha manifestado.

Asimismo, ha detallado que en estas labores están desplegados 255 rescatistas y 68 piezas de equipamiento, antes de apuntar que también ha sido enviado al lugar un equipo de psicólogos para atender a los damnificados y a los familiares de las víctimas.

El alcalde de Odesa, Gennadi Trujanov, ha afirmado que en "en siete horas, Odesa ha recibido las lluvias de unos dos meses". "Ningún sistema de desagüe puede hacer frente a una carga así", ha lamentado, al tiempo que ha resaltado que "la situación es difícil, pero está controlada".