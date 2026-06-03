Mueren siete personas en un ataque con dron de Ucrania a un autobús en la zona de Donetsk bajo control ruso

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto este miércoles a causa del impacto de un dron lanzado por el Ejército de Ucrania contra un autobús en la provincia de Donetsk, situada en el este y casi íntegramente bajo control de Rusia, según han denunciado las autoridades prorrusas.

"Otro acto de agresión inhumana y sin precedentes por parte de los fascistas ucranianos", ha dicho el gobernador prorruso de Donetsk, Denis Pushilin, que ha detallado que el autobús ha sido alcanzado en Yenakieve, cuando cubría la ruta entre Simferopol y Moscú.

Así, ha manifestado en un mensaje en redes sociales que "siete civiles han muerto" y que otros once han resultado heridos "de diversa gravedad". "Están recibiendo la asistencia necesaria", ha apuntado Pushilin, que ha expresado sus condolencias a los familiares y amigos de las víctimas.

La portavoz del Comité de Investigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha manifestado que las autoridades han abierto ya un caso penal por "ataque terrorista" en relación con el suceso, al tiempo que ha recalcado que el organismo trabaja ya para esclarecer los "detalles" del ataque y "las personas concretas que han estado involucradas".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha destacado que durante las últimas horas han sido derribados 354 drones sobre las regiones de Moscú, Bélgorod, Briansk, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Leningrado, Nóvgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Smolensk, Tver, Tula y Krasnodar.

Asimismo, ha subrayado que los sistemas de defensa antiaérea rusos han interceptado además aparatos aéreos no tripulados sobre aguas del mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso que no ha sido reconocido desde entonces por la comunidad internacional.

Las provincias de Donetsk y Lugansk --que conforman la región del Donbás-- ya eran desde 2014 escenario de un conflicto armado entre el Ejército ucraniano y las autoridades separatistas prorrusas. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania --el 24 de febrero de 2022-- días después de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.