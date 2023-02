Una multitudinaria manifestación vuelve a exigir la retirada de la reforma judicial de Netanyahu

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 200.000 personas, según las organizaciones convocantes, se han manifestado este sábado en Israel contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno ultraconservador del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Concretamente unas 145.000 personas han salido a la calle en Tel Aviv, mientras que en el resto de ciudades del país los asistentes suman 83.000, según los convocantes, citados por el diario 'The Times of Israel'. No hay una estimación oficial de asistencia de las autoridades.

La manifestación de Tel Aviv ha partido del bulevar Rothschild y ha recorrido la calle Kaplan. La Policía ha permitido posteriormente marchar por la autopista Ayalon entre banderas israelíes y consignas como "La destrucción de la democracia está en marcha".

La exministra de Justicia Tzipi Livni ha explicado desde la calle Kaplan que "no estamos en la calle por el resultado de las elecciones, sino por lo que habéis hecho desde que fuisteis elegidos". "Leyes personales, una toma política de los controles públicos, persecución de los funcionarios,... Esta locura tiene un nombre. Fascismo", ha subrayado.

La protesta se ha reproducido en otras ciudades como Jerusalén, Haifa, Beersheba, Karmiel o Petah Tikva y por primera vez desde el inicio de las movilizaciones, en un asentamiento de Cisjordania, el de Efrat.

En Jerusalén los manifestantes se han concentrado frente a la sede oficial de la Presidencia y han guardado un minuto de silencio por los tres israelíes asesinados el viernes por un árabe-israelí que embistió con su coche contra ellos en una parada de autobús de Jerusalén Este.

La protesta se ha traducido en masivas manifestaciones cada sábado por la noche y este lunes está convocada una huelga general coincidiendo con la primera votación del proyecto de ley. La norma tiene que pasar tres lecturas favorables en la Knesset o Parlamento, por lo que Netanyahu espera que esté aprobada para abril.