Nasralá denuncia la influencia "subversiva" de EEUU y carga contra partidos de Líbano que "reciben órdenes de embajadas"

Aboga por dialogar con los países del Golfo y rechaza la lista de demandas presentada a Líbano

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe del partido-milicia chií libanés, Hasán Nasralá, ha denunciado la influencia "subversiva" de Estados Unidos en el país y ha cargado contra diversos partidos políticos que actúan tras "recibir órdenes de las embajadas".

Nasralá ha manifestado en una entrevista concedida a la cadena de televisión iraní Al Alam que Washington ha intentado "reclutar" a libaneses a través de su Embajada para "recopilar información para los israelíes".

"Todo el sistema bancario libanés está sometido a las decisiones del (Departamento del) Tesoro estadounidense", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que hay delegaciones estadounidenses en el país para "interferir" con las próximas parlamentarias, previstas para mayo.

Asimismo, ha confirmado que los esfuerzos para abrir comunicaciones entre Estados Unidos y Hezbolá "no se han detenido" durante los últimos años, antes de negar que el grupo actúe siguiendo órdenes de Irán, su principal aliado.

"Las partes que reciben órdenes de las embajadas deben ser cuestionadas sobre su identidad libanesa", ha manifestado. "Pido a los que acusan a Hezbolá que nos digan qué acto ha llevado a cabo Hezbolá en nombre de Irán, en lugar de en nombre de Líbano", ha subrayado.

Nasralá ha apoyado además que Líbano abra conversaciones con los países del Golfo Pérsico para limar asperezas y ha rechazado la lista de demandas presentada por estas naciones a Líbano. "El documento pide entregar las armas de Hezbolá a cambio de pan para los libaneses", ha criticado.

Así, ha vuelto a afear a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) su "interferencia" en los asuntos internos "de todos los países árabes" y ha incidido en que Hezbolá "no interfiere en Arabia Saudí o EAU".

El líder de Hezbolá ha descartado además que Israel pueda destruir los misiles de precisión del grupo y ha explicado que "no están todos en un mismo sitio", antes de cuestionar si Israel "está preparado para ir a una guerra real y total".

"Israel teme la guerra y está usando los factores económicas y financieros para lograr una entrega de las armas de Hezbolá", ha explicado, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno israelí "aún apuesta por la situación interna en Líbano".

De esta forma, ha reiterado que Hezbolá "no busca la guerra", si bien ha agregado que "no tiene miedo de ella". "No entregaremos nuestros intereses nacionales si nos vemos amenazados por la guerra", ha reseñado, según ha recogido el portal libanés de noticias Naharnet.

Por otra parte, ha dicho que "nadie puede predecir" los resultados de las próximas elecciones y ha argüido que "es un error decir que serán una batalla entre los que están a favor de la resistencia y los que están en contra".

Las elecciones parlamentarias deberían celebrarse en marzo, según aprobó el Parlamento, si bien el presidente, Michel Aoun, se negó a ratificar esa fecha y dijo que deberían tener lugar en mayo. Posteriormente, se fijó el 15 de mayo como fecha.

Líbano se encuentra sumido en una grave crisis política y económica ahondada por la pandemia de coronavirus y las explosiones en agosto de 2020 en el puerto de la capital, Beirut, lo que ha incrementado además la inestabilidad política y ha profundizado una crisis humanitaria que ha hecho saltar las alarmas internacionales.