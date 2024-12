Netanyahu arremete contra la Justicia y los periodistas en la víspera de su comparecencia por corrupción

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha arremetido este lunes contra el sistema judicial y los medios de comunicación, a quienes ha acusado de difundir "noticias falsas", y ha asegurado que es el primer interesado en "decir la verdad" en vísperas de su testimonio en el juicio ante un tribunal por distintos casos de corrupción.

En una acalorada rueda de prensa, la primera en casi cien días, el jefe del Ejecutivo israelí ha cargado duramente contra la Justicia, alegando que "está llevando a cabo una cacería". "Todo va bien en un intento de derrocar a Bibi (su apodo). Creo que es terrible y simplemente no es aceptable en un país democrático", ha denunciado.

"Miren cómo funciona el sistema. Hay decenas de personas a las que sistemáticamente se les arruina la vida, se les chantajea con amenazas, se les aísla... todo para que presten falso testimonio. Se les amenaza con que no tendrán sustento, con que no tendrán futuro", ha declarado, tratando de vincular su caso con el arresto de su asesor, Eli Feldstein, acusado de filtrar información clasificada sobre las negociaciones para liberar a los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Ese es el método no solo en mis interrogatorios, ¿así que después de todo eso no quiero hablar? ¡Mañana hablo!. No estoy pidiendo y no he pedido privilegios, pero espero que no me falte ningún derecho. Es muy inusual testificar tres veces a la semana, se pueden equilibrar las necesidades del Estado y la ley", ha señalado.

Asimimo, Netanyahu ha criticado a los medios de comunicación por difundir "noticias falsas". "Escuché en los medios que quiero evadir el juicio. Que lo quiero esquivar. Qué tontería. Llevo ocho años esperando este día. He estado esperando durante ocho años para presentar la verdad, esperando finalmente hacer estallar las acusaciones delirantes e infundadas que se dirigían contra mí, esperando exponer el método de la caza", ha explicado.

El primer ministro se ha encarado con algunos de los periodistas presentes en la sala: "Escucho tus mentiras todos los días. ¡Constantemente estás difundiendo mentiras! Esta es una oportunidad para decir la verdad, conozco a Feldstein como sionista, como alguien que dejó el mundo de la Torá, se alistó en las Fuerzas de Defensa de Israel. Estoy conmocionado por estas investigaciones, por la forma en que se trata a estas personas", ha asegurado.

Estas duras acusaciones se producen un día antes de que Netanyahu testifique ante el Tribunal de Distrito de Tel Aviv, señalado en tres causas por una batería de delitos, acusado por ejemplo de fraude o de aceptar sobornos. Será la primera vez que un primer ministro de Israel comparezca ante un tribunal en el marco de su causa penal.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El presidente del Partido Demócrata, Yair Golan, ha lamentado que Netanyahu se queje de los medios mientras los soldados israelíes mueren en la Franja de Gaza. "Siete soldados cayeron hoy, más de 1.800 israelíes han sido asesinados por el terrorismo y la guerra desde el establecimiento del gobierno. Un centenar de mujeres y hombres israelíes son rehenes de Hamás. El peor fallo de seguridad en la historia del país, y el primer ministro se queja de los medios de comunicación y de su juicio penal", ha señalado en su cuenta de la red social X, donde ha dicho además que "es una vergüenza para el país que así sea su líder. Será reemplazado muy pronto".

En esta línea, el dirigente de Unidad Nacional, Benny Gantz, ha declarado que el país se merece un jefe del Gobierno que "se moleste cuando habla de (sus) rehenes y víctimas, y no cuando le preguntan por sí mismo". "Netanyahu está aplastando el sistema de justicia y la sociedad en su conjunto", ha denunciado en la mencionada plataforma.

El líder de la formación centrista Yesh Atid, Yair Lapid, ha calificado las declaraciones del primer ministro de "colección de mentiras". "Su denuncia de que ha esperado ocho años para su testimonio es falsa. La razón por la que se tomó tanto tiempo es porque hizo todo lo posible para detener (el proceso). Lo único que lo detiene es su pasado", ha asegurado.

"Lo más importante es que (Netanyahu) salga de nuestras vidas y que le dé al Estado de Israel la oportunidad de volver a la justicia", ha concluido.

CONDENA DE LOS PERIODISTAS

Por su parte, el Sindicato de Periodistas de Israel ha condenado las acusaciones de Netanyahu contra los medios de comunicación por cumplir con "su trabajo y su misión pública".

La organización ha expresado su apoyo a los distintos periodistas presentes en la sala que fueron directamente señalados por Nentayahu por su cobertura del caso contra el primer ministro, acusándolos de difundir "falsedades" y "noticias falsas" en respuesta a sus preguntas.

"El papel de los medios de comunicación es hacer preguntas difíciles al primer ministro, a todos los primeros ministros", ha defendido el Sindicato.