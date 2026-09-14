Netanyahu critica a los directores israelíes de 'NAZA' sobre Gaza por su "intolerable antisemitismo"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (archivo) - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado este lunes contra los directores del documental 'NAZA', los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, por su "incitación al odio antisemita" que considera "intolerable".

"Estamos combatiendo la incitación al odio antisemita a nivel global, pero cuando viene de dentro, de entre nosotros, es sencillamente intolerable", ha afirmado en un mensaje en vídeo difundido en redes sociales.

Netanyahu ha afirmado que "dos directores israelíes presentan a las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) como si fueran criminales de guerra y son aplaudidos en el Festival de Cine de Venecia".

El dirigente ha declarado que este documental "da miedo" por su contenido y lo relaciona con las declaraciones del exdiputado opositor Yair Golan, líder de la formación de izquierda Partido de los Demócratas, quien "dice que estamos asesinando a bebés por diversión", según Netanyahu, o la filtración de un vídeo "falso" según Netanyahu sobre los abusos contra presos palestinos por parte de la que fuera abogada general militar Yifat Tomer-Yerushalmi.

Asimismo, ha asegurado que Abraham y Szor son militantes del partido Yashar que lidera Gadi Eisenkot. "A Gadi Eisenkot le digo: cancela tu acuerdo con el partido de Yair Golan", ha remachado. El vídeo concluye con un cartel que muestra a Eliran Elya, quien respaldó el documental, dando la mano a Eisenkot.

El documental 'NAZA' --producido por 'The Guardian'-- fue candidata al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, donde ha conmocionado a los espectadores, que aplaudieron a los directores durante casi 25 minutos tras su estreno, la ovación más larga jamás registrada. La cinta se hizo con el Premio Especial del Jurado en dicho festival.

En 80 minutos, 'NAZA' analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según denuncian sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.