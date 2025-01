La nueva reforma judicial de Netanyahu recibe el primer visto bueno de una comisión del Parlamento

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Constitución, Ley y Justicia del Parlamento de Israel ha dado este miércoles el primer visto bueno a la nueva reforma judicial presentada por el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, y que incluye cambios en el nombramiento de jueces y miembros del poder judicial, una cuestión que ha suscitado la polémica.

En una sesión plenaria que ha sido boicoteada por la oposición, la comisión ha sacado adelante el primer texto del proyecto de ley, propuesto por el ministro de Justicia, Yariv Levein, y el ministro de Exteriores, Gideon Saar, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Así, la moción ha sido aprobada de forma unánime ante la ausencia de los diputados opositores, que han asegurado que no se ha llevado a cabo el proceso de consultas requerido. No obstante, el Gobierno ha asegurado que no existía necesidad alguna de realizar este proceso de forma conjunta y ha matizado que la oposición podrá estar presente para las deliberaciones sobre el contenido de la legislación más adelante.

La propuesta incluye cambios en la composición del Comité de Selección Judicial y reduce la influencia de los jueces sobre la constitución del mismo. Además, introduce un método distintivo para la aprobación de leyes, que quedarían blindadas ante la Justicia en un intento por evitar modificaciones posteriores desde las cortes.

Esto ha provocado numerosas críticas, especialmente por parte de magistrados, diputados opositores y expertos legales, entre ellos el presidente del Supremo, Dorit Beinisch, que ha lamentado que esta reforma podría conllevar una politización del sistema judicial y acabar mermando su independencia.

Israel carece de Constitución, por lo que la coalición de Gobierno puede someter a votación en la Knesset cualquier texto legal, con el único cortapisas de la Justicia, que tiene por ahora el poder de revocar algunas de estas normativas.

El primer ministro israelí sigue buscando la aprobación de una reforma judicial que podría valerle para sortear los casos abiertos en su contra por corrupción ante la Justicia del país. Antes de que comenzara la ofensiva contra la Franja de Gaza, la ley propuesta por el Gobierno suscitó meses de movilizaciones en su contra. Incluso la fiscal general, Gali Baharav Miara, mostró su rechazo a las normativas impulsadas desde el Ejecutivo.