El nuevo primer ministro de Mauricio pide renegociar el acuerdo con Reino Unido sobre la soberanía de Chagos

Londres confirma contactos con el país para abordar la petición del Gobierno mauriciano, que ha presentado una contrapropuesta

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El nuevo primer ministro de Mauricio, Navin Ramgoolam, ha afirmado que quiere renegociar el histórico acuerdo alcanzado con Reino Unido sobre la devolución del archipiélago de Chagos, colonizado hace más de medio siglo, un pacto que contempla que las operaciones en la base estadounidense en Diego García sean garantizadas.

Ramgoolam ha afirmado que el examen independiente del acuerdo, firmado por su predecesor, Pravind Jugnauth, ha sido finalizado y ha recalcado que Mauricio está dispuesto a continuar las discusiones con Londres a partir de otras bases, argumentando que el pacto no beneficia plenamente al país.

Así, el nuevo primer ministro ha manifestado en una comparecencia ante el Parlamento que ha presentado una contrapropuesta a Reino Unido y que la respuesta de Londres, ya entregada a las autoridades, está siendo estudiada, según ha recogido el diario mauriciano 'L'Express'.

Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, ha descartado que el acuerdo esté en riesgo y ha explicado que "ha habido un cambio en la cúpula en Mauricio". "Tiene sentido que interactuemos con la nueva administración sobre los detalles del acuerdo, y es lo que estamos haciendo", ha añadido.

"Nuestra posición sobre el acuerdo, que no ha cambiado, es que el Gobierno heredó una situación en la que las operaciones a largo plazo de la base militar en Diego García estaba amenazada a través de las disputas sobre la soberanía y los procesos legales, incluidos varios en tribunales internacionales", ha argumentado.

En esta línea, ha defendido que el acuerdo alcanzado con Mauricio "protege las operaciones a largo plazo en la base británico-estadounidense, que juega un papel crucial en la seguridad a nivel regional e internacional", tal y como ha recogido el diario británico 'The Guardian'.

Mauricio cuenta con nuevo gobierno desde noviembre a raíz de la victoria del partido de Ramgoolam en las elecciones, que se hizo con 60 de los 70 diputados del Parlamento unicameral. Así, el primer ministro volvió a un cargo que ya ocupó previamente en tres ocasiones.

El histórico acuerdo con Reino Unido, anunciado el 3 de octubre, llegó cinco años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara que Londres debía poner fin "lo más rápidamente posible" a su administración de Chagos, del que fue expulsada toda la población tras la colonización del archipiélago por parte de los británicos.

El pacto contempla que Mauricio recuperara la soberanía del archipiélago, incluido Diego García, mientras que las partes se comprometían a garantizar el funcionamiento a largo plazo de la citada base militar, gestionada conjuntamente por Londres y Washington, durante un periodo inicial de 99 años.

El acuerdo llegó cerca de dos años después de que se abrieran las negociaciones sobre Chagos, foco de una disputa territorial desde hace casi seis décadas. La Asamblea General de Naciones Unidas ya había aprobado en 2019 una resolución reclamando a Londres que entregara el control del archipiélago en seis meses a raíz del fallo de la CIJ.

El tribunal internacional consideró que Chagos "no fue separado de forma adecuada de Mauricio tras su descolonización" y sostuvo que el proceso "no fue completado legalmente cuando ese país accedió a la independendencia en 1968", habida cuenta de que la separación no se fundamentó tampoco "en la expresión libre y genuina de la voluntad del pueblo afectado".

El Gobierno de Mauricio garantizó en febrero de 2023 que todos los originarios de Chagos podrían reasentarse en las islas una vez se recuperara la soberanía, mientras que Human Rights Watch (HRW) acusó a Londres de crímenes contra la humanidad por su negativa a permitir la vuelta de los expulsados a sus hogares en el archipiélago.