Obama dice que la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca ha sido un "desastre absoluto"

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha calificado este sábado como un "desastre caótico absoluto" la respuesta que ha ofrecido la Casa Blanca a la crisis de la pandemia del coronavirus.

Obama ha criticado así, en una llamada telefónica que ha podido confirmar la cadena CNN, la actuación del actual Ejecutivo, presidido por Donald Trump, además de defender la candidatura del exvicepresidente estadounidense y candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, de cara a las próximas elecciones.

"Estas próximas elecciones que se van a realizar, en todos los niveles, son muy importantes porque lo que se va a combatir no es solo a un individuo en particular o a un partido político", ha sostenido Obama.

El expresidente ha señalado así que la respuesta a la crisis del coronavirus ha servido para mostrar por qué se necesita un fuerte liderazgo en el Gobierno durante una crisis mundial.

"Lo que estamos combatiendo son estas tendencias a largo plazo en las que ser egoísta, tribal, estar dividido, y ver a los demás como un enemigo... esto se ha convertido en un impulso más fuerte en la vida de los estadounidenses", ha expresado el exmandatario.

En este punto, ha aludido directamente a la Administración Trump al sostener que es "parte de la razón de por qué la respuesta a esta crisis global ha sido débil y desigual" en el país norteamericano. "Habría sido una mala situación incluso con los mejores gobiernos", ha puntualizado, pese a criticar sus decisiones.

Por otro lado y después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos haya retirado los cargos contra Michael Flynn, el que fuera asesor de Seguridad Nacional de Trump, Obama ha asegurado que "el estado de derecho está en riesgo" en Estados Unidos.

