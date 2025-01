La Oficina Anticorrupción investiga al ministro de Defensa ucraniano por supuesto abuso de poder

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) ha abierto una investigación al ministro de Defensa, Rustem Umerov, por un posible delito de abuso de poder en relación a su decisión de anular la prórroga durante un año de la directora de la Agencia de Adquisiciones de Defensa, Marina Bezrukova.

La oficina recibió a principios de esta semana un denuncia de una ONG anticorrupción por una serie de ilícitos que habría cometido Umerov. Después de su revisión se tomó la decisión de tomar una decisión preliminar, informa Interfax.

Si bien la NABU ha señalado que no puede revelar los motivos de la apertura del caso, las informaciones que han ido apareciendo en los medios locales apuntan a que estarían relacionados con su decisión de destituir a Bezrukova.

La semana pasada, Umerov no solo se negó a aceptar la renovación de Bezrukova, sino que además despidió a dos miembros del consejo que lo apoyaron. El ministro de Defensa ha alegado que la agencia encargada de las contrataciones no ha estado a la altura de las circunstancias y no se ha conseguido las armas necesarias.

Umerov, que designó en su lugar a Rustem Zhmadilov --quien dirige también un operador estatal encargado de la compra de suministros para el Ejército--, en medio de todo esto criticó que la agencia se había convertido en una suerte de Amazon, "donde cada internauta puede ver en tiempo real" las compras.

Así, responsabilizó de la falta de armamento en el frente a una Bezrukova, que se ha negado a abandonar su puesto y a Dimitro Klimenkov, uno de los viceministros de Defensa, cuya destitución avaló en la víspera el gabinete del Gobierno.

Todo esto en un momento en el que Ucrania lidia con la falta de armamento en la guerra contra Rusia, así como con las tensiones internas alrededor de tramas de corrupción anteriores en la cartera de Defensa.

En medio de todo ello, se encuentran sus aspiraciones de adhesión a la OTAN y la UE, organismos que le han exigido que tome pronto medidas para evitar que se produzcan este tipo de casos y otras reformas para la buena gobernanza.