Omán inicia el remolque del superpetrolero 'El Gaia' tras el ataque contra el buque en el estrecho de Ormuz

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Omán han anunciado este martes que el superpetrolero indio 'El Gaia', alcanzado recientemente por un ataque cuando se encontraba en aguas del estrecho de Ormuz, ha empezado a ser remolcado hacia un puerto omaní.

El Centro de Seguridad Marítima de Omán ha señalado en un comunicado que sus agentes, "en coordinación con las autoridades pertinentes", supervisan ya el remolque del petrolero, de bandera panameña, hacia "un puerto de Omán".

"Esta operación se lleva a cabo tras la extinción de un incendio en la sala de máquinas del buque, provocado por un ataque previo ocurrido a trece millas náuticas (cerca de 24 kilómetros) al noreste de Musandam", ha resaltado el organismo en un breve comunicado publicado a través de redes sociales.

Asimismo, ha indicado que 23 tripulantes fueron evacuados por un buque de la Marina Real omaní, mientras que continúa la búsqueda de otros dos que siguen en paradero desconocido.

La Guardia Revolucionaria indicó el lunes que el buque sufrió un incendio tras el impacto con una mina marítima cuando intentaba cruzar el estrecho de Ormuz por una zona "restringida", tras lo que Estados Unidos rechazó la versión y aseguró que el superpetrolero fue atacado con un dron iraní, dejándolo "inoperativo".