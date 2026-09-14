La OMS cifra en más de 500 los muertos y 2.300 los heridos en la ofensiva de los hutíes

Colas de humo tras un bombardeo de los hutíes en la provincia yemení de Hadramut - Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cifrado este lunes en más de 500 las víctimas mortales en la ofensiva lanzada a principios de septiembre por los rebeldes hutíes contra las provincias de Taiz y Hodeida, en la costa occidental de Yemen, 1.700 de ellas solo en una semana.

El organismo ha precisado que 504 personas han muerto y 2.379 han resultado heridas desde el pasado 6 de septiembre, lo que eleva a 2.883 el total de víctimas registradas en diez governaciones: Marib, Taiz, Hodeida, Jauf, Lahj, Shabuah, Hadramut, Dhale, Bayda y Abyan.

La OMS ha recalcado que 1.746 personas murieron o resultaron heridas "solo" en una semana, entre el 6 y el 12 de septiembre, un balance que no incluye posibles víctimas en los tres primeros días de una ofensiva lanzada el 3 de septiembre.

En este mismo periodo, al menos siete centros de salud han sido dañados o han quedado inutilizados en los últimos días días y 77.789 personas --más de 11.000 familias-- de seis gobernaciones se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha elevado este mismo lunes a 93.864 las personas desplazadas en Yemen, siendo la provincia de Taiz la más afectada, con 18.840 y 9.966 desplazados en los distritos de Yabal Habashy y Maafer respectivamente.

Le sigue la provincia de Lahj, donde el distrito de Mudharibah registra 16.464 desplazados y 2.892 el de Tuban, si bien Hodeida, Adén y Abyan han resultado afectados por desplazamientos, lo cual "refleja la creciente extensión geográfica de la crisis", apunta la OIM.

los hutíes lanzaron a principios de septiembre una ofensiva en las provincias de Taiz y Hodeida, en el oeste de Yemen, con la que han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y otros puntos de la costa del mar Rojo, en un duro revés para las autoridades reconocidas internacionalmente y respaldadas por Arabia Saudí.

Los avances de los insurgentes han aumentado además su capacidad para afectar al tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, pese a que han prometido no hacerlo, en un momento de especial preocupación por la navegación en la región debido también a las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz.

La nueva escalada amenaza con provocar el colapso definitivo de la tregua alcanzada en 2022, tras años de guerra y en medio de los esfuerzos de Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto iniciado en 2014.