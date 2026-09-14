La OMS cifra en más de 500 los muertos y 2.300 los heridos en la ofensiva de los hutíes

La OIM, por su parte, eleva a cerca de 93.900 el número de desplazados

Colas de humo tras un bombardeo de los hutíes en la provincia yemení de Hadramut
Colas de humo tras un bombardeo de los hutíes en la provincia yemení de Hadramut - Mohammed / Xinhua News / Europa Press
Europa Press Internacional
Publicado: lunes, 14 septiembre 2026 17:12
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MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha cifrado este lunes en más de 500 las víctimas mortales en la ofensiva lanzada a principios de septiembre por los rebeldes hutíes contra las provincias de Taiz y Hodeida, en la costa occidental de Yemen, 1.700 de ellas solo en una semana.

El organismo ha precisado que 504 personas han muerto y 2.379 han resultado heridas desde el pasado 6 de septiembre, lo que eleva a 2.883 el total de víctimas registradas en diez governaciones: Marib, Taiz, Hodeida, Jauf, Lahj, Shabuah, Hadramut, Dhale, Bayda y Abyan.

La OMS ha recalcado que 1.746 personas murieron o resultaron heridas "solo" en una semana, entre el 6 y el 12 de septiembre, un balance que no incluye posibles víctimas en los tres primeros días de una ofensiva lanzada el 3 de septiembre.

En este mismo periodo, al menos siete centros de salud han sido dañados o han quedado inutilizados en los últimos días días y 77.789 personas --más de 11.000 familias-- de seis gobernaciones se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) ha elevado este mismo lunes a 93.864 las personas desplazadas en Yemen, siendo la provincia de Taiz la más afectada, con 18.840 y 9.966 desplazados en los distritos de Yabal Habashy y Maafer respectivamente.

Le sigue la provincia de Lahj, donde el distrito de Mudharibah registra 16.464 desplazados y 2.892 el de Tuban, si bien Hodeida, Adén y Abyan han resultado afectados por desplazamientos, lo cual "refleja la creciente extensión geográfica de la crisis", apunta la OIM.

los hutíes lanzaron a principios de septiembre una ofensiva en las provincias de Taiz y Hodeida, en el oeste de Yemen, con la que han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y otros puntos de la costa del mar Rojo, en un duro revés para las autoridades reconocidas internacionalmente y respaldadas por Arabia Saudí.

Los avances de los insurgentes han aumentado además su capacidad para afectar al tráfico marítimo en el estratégico estrecho de Bab el Mandeb, pese a que han prometido no hacerlo, en un momento de especial preocupación por la navegación en la región debido también a las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz.

La nueva escalada amenaza con provocar el colapso definitivo de la tregua alcanzada en 2022, tras años de guerra y en medio de los esfuerzos de Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto iniciado en 2014.

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