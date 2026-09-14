Una ONG israelí denuncia que Israel busca desmantelar las condiciones de vida de los palestinos en Cisjordania

Palestinos observan el derribo por parte del Ejército israelí de viviendas en Battir, en Cisjordania, ubicado en la gobernación de Belén - Mamoun Wazwaz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG de Derechos Humanos B'Tselem ha advertido este lunes de que Israel está llevando a cabo una campaña sistemática y acelerada para desmantelar las condiciones de vida de los palestinos en Cisjordania y establecer una "soberanía judío-israelí" permanente en el territorio mediante el desplazamiento, la expulsión, la fragmentación y el debilitamiento de la identidad palestina.

El informe, llamado 'Proyecto Eliminación' detalla que, desde la formación del actual Gobierno liderado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a finales de 2022, y especialmente desde los ataques de las milicias palestinas el 7 octubre de 2023, las estrategias para alcanzar dicho objetivo se han "acelerado e intensificado" en Cisjordania.

"Desde octubre de 2023, Israel ha llevado su violencia en Cisjordania a nuevos extremos. Se han vuelto más frecuentes prácticas que antes eran inusuales en la zona y que se asocian con la guerra en Gaza, tales como los ataques aéreos, la destrucción generalizada de zonas residenciales e infraestructuras, el desplazamiento masivo y una considerable flexibilización de la política del uso de la fuerza letal", señala el informe.

Estos nuevos extremos tienen su principal exponente en el plan presentado recientemente por el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, sobre los asentamientos, que ofrece a los residentes palestinos tres opciones: "vivir bajo la supremacía judía y renunciar a sus reivindicaciones, marcharse o enfrentarse a una represión violenta si se resisten" a abandonar el territorio.

El informe concluye así que "Israel utiliza su ocupación militar de Cisjordania como herramienta central para mantener un régimen de apartheid" y que "los actos inhumanos cometidos bajo dicho régimen y con el fin de sostenerlo, cumplen con la definición jurídica de apartheid, el cual constituye un crimen de lesa humanidad".

Las políticas y prácticas descritas en el informe implican también otras violaciones graves del Derecho Internacional, incluyendo anexión ilegal de territorios, los asentamientos, la deportación y el traslado forzoso, así como negarle el derecho a la población palestina a la libre determinación.

El informe --que recopila 2.000 testimonios de residentes palestinos de Cisjordania y analiza, entre otros, documentos oficiales, legislación y resoluciones pertinentes-- vincula "las distintas violaciones, examina la lógica que las conecta y los mecanismos que las hacen posibles", además de presentar la realidad que "el régimen israelí está creando en Cisjordania".

"La posibilidad de ir al trabajo, llevar a los hijos a la escuela, asistir a la universidad, recibir atención médica o servicios municipales, reunirse con familiares y conocidos, cultivar la propia tierra, irse de vacaciones o asistir a eventos culturales, junto con cientos de otras actividades cotidianas que conforman la vida diaria, se ve constantemente amenazada por los ataques israelíes y, en ocasiones, totalmente impedida", señala el texto.

Según B'Tselem, este marco de actuación se articula a través de cinco ejes principales interconectados: la violencia e intimidación del Ejército y los colonos; las restricciones al movimiento de la población; la asfixia económica; la destrucción del tejido social y político, así como la limpieza étnica y el control territorial.

El informe apunta además a que la estrategia de Israel no solo se limita a la desarticulación de la vida cotidiana de la población palestina, sino que también busca atacar la identidad, la memoria y la narrativa palestinas, intentando borrar símbolos como su bandera o sus instituciones civiles.

La ONG israelí detalla además que el "proyecto sionista-israelí presenta claras características del colonialismo de asentamientos" y que la cuestión "no radica en si existe un vínculo judío con la tierra", sino en cómo este modelo colonial "busca establecer una soberanía judío-israelí" en una tierra ya habitada por la población palestina.

"Definir el proyecto sionista-israelí como poseedor de características de colonialismo de asentamientos no niega el vínculo histórico, religioso o cultural de los judíos con esta tierra, ni la presencia duradera de comunidades judías en ella, ni la larga historia de persecución, desplazamiento y violencia que han sufrido", asevera, añadiendo, no obstante, que el "apartheid" impulsado por Israel está "diseñado para promover la supremacía judía en todo el territorio bajo su control".