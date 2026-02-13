La ONU confirma varios intentos de asesinato contra el presidente sirio por parte de un grupo yihadista

El presidente de transición sirio, Ahmed al Sharaa - Europa Press/Contacto/Gavriil Grigorov

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Naciones Unidas contra el Terrorismo (UNOCT) ha confirmado que el presidente de transición sirio, Ahmed al Sharaa, y dos de los ministros de su gabinete han sido objetivo de varios intentos de asesinato por parte del grupo yihadista Saraya Ansar al Suna (Brigada de los Partidarios Suníes).

Laurence Gerard, portavoz del organismo, ha confirmado en declaraciones a Europa Press que el mandatario fue "blanco de un atentado en Alepo" en el norte del país, efectuado por Saraya Ansar al Suna, "considerado como fachada de Estado Islámico".

Asimismo, han sido objeto de ataques el ministro del Interior, Anas Jattab, y el titular de Exteriores, Asaad al Shaibani, de modo que en total los tres representantes del Gobierno sirio han sufrido "cinco intentos frustrados de asesinato" por parte de Saraya Ansar al Suna.

La organización terrorista, formada por entre cinco y doce células descentralizadas, tiene a las minorías étnicas y religiosas del país en su objetivo y de hecho, está detrás del atentado suicida perpetrado en junio del pasado año contra una iglesia en la capital del país, Damasco, un suceso que se saldó con cerca de 30 muertos y más de 60 heridos.

Estos hechos han quedado recogidos en un informe elaborado conjuntamente por la UNOCT, la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo (CTED) y el Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las Sanciones, y presentado esta semana en el que se subraya la persistente amenaza de Estado Islámico "para la paz y la seguridad internacionales.

El documento presenta asimismo la "gama de esfuerzos" de Naciones Unidas en apoyo de los Estados miembros para "contrarrestar" esta amenaza terrorista en un contexto "cambiante".

Al Sharaa, al frente del país tras la huida del expresidente Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezada por Hayat Tahrir al Sham (HTS), grupo del que era líder, anunció el pasado noviembre la incorporación del Ejecutivo sirio a la Coalición Internacional contra Estado Islámico.