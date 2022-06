La ONU lanza una recogida de fondos para casi dos millones de ceilandeses en peligro de muerte por la crisis

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha lanzado un plan de recogida de fondos para ayudar a casi dos millones de personas en peligro de muerte por la gravísima crisis económica que atraviesa Sri Lanka.

El plan solicita, a petición del propio Gobierno ceilandés, unos 45 millones de euros a los donantes internacionales traducibles en ayuda alimentaria y medicinas a distribuir durante los próximos cuatro meses.

El objetivo del plan es el de llegar lo antes posible a los 1,7 millones de personas en peligro de muerte, el grupo más crítico de los casi seis millones de ceilandeses que necesitan algún tipo de asistencia para sobrevivir.

El país se encuentra ahora mismo en un estado de colapso económico, con la inflación disparada, sin liquidez alguna e incapaz de cumplir con sus compromisos de deuda ante sus acreedores internacionales. La moneda se ha depreciado un 80 por ciento en solo tres meses y los precios de los alimentos básicos así como el del combustible han alcanzado niveles imposibles de asumir: ocho de cada diez hogares ya se están saltando comidas.

El primer ministro, Ranil Wickremesinghe, ya remarcó en mayo que el país tiene por delante unos próximos meses "muy difíciles", más que los anteriores, en los que la crisis derivó en fuertes protestas y en la salida del anterior gobierno de Mahinda Rajapaksa, hermano del presidente, Gotabaya Rajapaksa.

UNICEF, en particular, subraya la crítica situación de los niños en el país. Casi la mitad de ellos, apunta el Fondo de la ONU para la Infancia, necesitan algún tipo de ayuda humanitaria en un país que, incluso antes de la crisis actual, tenía la segunda tasa más alta de desnutrición infantil en el sur de Asia.

"La crisis actual está llevando a las familias al límite", asegura Christian Skoog, representante de UNICEF en Sri Lanka antes de lamentar que "los niños se van a la cama angustiados y con el estómago vacío".

"Muchos niños no asisten regularmente a la escuela y los hospitales se están quedando rápidamente sin medicamentos, incluso para niños y mujeres embarazadas. Si no actuamos ahora, son los niños y niñas más vulnerables los que pagarán el precio más alto por una crisis que no han provocado", añade.