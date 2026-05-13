La ONU pide investigaciones "imparciales" tras la muerte de civiles en bombardeos nigerianos y chadianos en Nigeria

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, durante un viaje a México en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Josue Perez

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha reclamado este miércoles investigaciones "independientes e imparciales" en torno a sendos bombardeos ejecutados en los últimos días por los ejércitos de Nigeria y Chad contra supuestos objetivos terroristas, ataques que habrían dejado más de un centenar de muertos y heridos.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se ha mostrado "impactado" por las informaciones sobre la muerte de al menos un centenar de civiles en un bombardeo nigeriano contra un mercado en Zamfara (norte) y de decenas de pescadores en otro ataque de Chad en el lado nigeriano de la cuenca del lago Chad.

"Es fundamental que tanto las autoridades nigerianas como las chadianas lleven a cabo investigaciones rápidas, exhaustivas, independientes e imparciales sobre estos inquietantes incidentes y garanticen que los responsables de cualquier violación rindan cuentas, en línea con los estándares internacionales", ha afirmado en un comunicado.

Asimismo, ha pedido a los ejércitos de ambos países que "tomen todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles". "Sus operaciones militares, también contra Boko Haram y Estado Islámico en África Occidental (ISWA) deben ser llevadas a cabo en estricto cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario", ha señalado, antes de recalcar que "los civiles y los objetivos civiles nunca deben ser objetivo de ataques".

Las palabras de Turk han llegado dos días después de que la organización no gubernamental Amnistía Internacional denunciara la muerte de un centenar de personas en el citado bombardeo contra el mercado de Tumfa, perpetrado el domingo, mientras que las Fuerzas Armadas nigerianas enmarcaron el suceso en un operativo contra "notorios líderes y comandantes terroristas".

Por su parte, Abubakar Gamandi Usman, presidente de la Asociación de Pescadores de la Cuenta del Lago Chad en Nigeria, afirmó el lunes en declaraciones a la cadena de televisión británica BBC que al menos 40 personas habían muerto en bombardeos de Chad en la zona.

Las autoridades chadianas no se han pronunciado directamente sobre las denuncias, si bien la Presidencia del país afirmó el 9 de mayo que su aviación había lanzado "intensos ataques aéreos" contra "bastiones de Boko Haram" en respuesta a un ataque perpetrado recientemente contra una base militar en el país, que dejó al menos 23 militares muertos.