La oposición política de Sudán rechaza un diálogo nacional interno por su desconfianza hacia el Ejército

Archivo - El jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatá al Burhan, tercero por la izquierda - Europa Press/Contacto/Mohamed Sid Ahmed - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La oposición política de Sudán ha rechazado la propuesta formulada este pasado sábado por el líder militar del país, Abdelfatá al Burhan, para celebrar un diálogo interno con la intención de crear un frente unido y negociar juntos el posible fin de la guerra con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sin mediación externa, y configurar una nueva transición política hacia un gobierno civil.

El motivo, como ha argumentado el líder de la opositora Alianza Unionista, Babikir Faisal, reside en la perenne desconfianza de buena parte de las fuerzas políticas civiles hacia el Ejército, al que acusan de haber secuestrado el primer proceso de transición iniciado tras la caída del dictador Omar al Bashir en 2019 y de, indirectamente, haber facilitado el inicio de la guerra al fracasar en sus negociaciones para integrar en sus filas a las RSF.

"La iniciativa solo busca consolidar el dominio del Ejército e instalar a un nuevo autócrata a través de facciones civiles secuestradas", ha lamentado Faisal en declaraciones al 'Sudan Tribune'.

De la misma opinión se ha mostrado Jaled Omer Yusef, camarada junto a Faisal en la coalición "paraguas" opositora sudanesa Sumud, quien se ha declarado convencido de que Al Burhan solo está buscando el poder "a toda costa" e insistido, en un mensaje publicado en redes sociales, en que cualquier tipo de conversación interna solo ocurrirá cuando existan garantías de que desaparecen los antiguos aliados de Al Bashir que, como temen muchos opositores, siguen instalados en el Ejército.

Otro líder opositor, el secretario general del partido Umma, Mubarak al Mahdi, ha considerado inviable cualquier proceso de diálogo en Sudán sin la cooperación internacional y ha desdeñado la "amnistía" prometida por Al Burhan hacia los opositores perseguidos por sus presuntos vínculos con las RSF al entender que todos estos procesos, incluido el que afecta al ex primer ministro Abdalá Hamdok, depuesto por el propio Ejército, son fundamentalmente inconstitucionales.

Cabe recordar que la única facción política sudanesa que ha apoyado a Al Burhan ha sido la considerada como la principal aliada del Ejército, el Bloque Democrático, responsables precisamente de impulsar la propuesta inicial de diálogo.