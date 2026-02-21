El opositor Guanipa pide una solución democrática para el "sufrimiento de los venezolanos" tras su liberación

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado venezolano Juan Pablo Guanipa, del partido Primero Justicia, ha demandado este viernes "una solución democrática para detener el sufrimiento que vivimos los venezolanos" como primer paso para una "transición" real en el país, apenas un día después de ser liberado tras la aprobación este jueves en el Parlamento la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

"Devuelvan los partidos robados, cesen la persecución y que los exiliados puedan volver. Así podremos lograr juntos la transición. Nos corresponde luchar para que se vayan dando las condiciones para que tengamos una solución democrática a la crisis del país", ha reivindicado el opositor en una comparecencia pública compartida en sus redes sociales.

En esta línea ha matizado que los partidos han de "ser devueltos a sus líderes naturales" y ha demandado una reorganización del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que ha acusado de colaborar con el presidente Nicolás Maduro en el presunto "fraude" electoral de los comicios de 2024, para "hacerlo más equilibrado".

"No me pueden decir que hagamos una elección con el señor (Elvis) Amoroso de presidente del CNE. Eso no existe, compañeros. Sabemos que él se robó junto a Nicolás Maduro las elecciones el día 28 de julio del año 2024", ha espetado con aire de indignación.

Guanipa ha insistido en la necesidad de ir "sentando las bases" para un proceso electoral con garantías, como "mecanismo de presión para lograr que el cambio político se vaya dando". Entre estas bases ha incluido asimismo la salida de prisión de todos los presos políticos, el retorno de "todos los exiliados", el fin de las inhabilitaciones políticas y que "todos los venezolanos puedan votar estén donde estén".

Las palabras del exdiputado venezolano tienen lugar tras darse a conocer su puesta en libertad fruto de la aprobación parlamentaria de la ley de amnistía impulsada por Rodríguez, medida que ha juzgado --no obstante-- "insuficiente".

"Todos los presos políticos podrían ser liberados hoy mismo si tuviesen la voluntad real de reconciliación nacional", ha criticado antes de asegurar que seguirá "trabajando sin descanso hasta que liberen a todos los presos políticos" y los venezolanos tengan finalmente el país que merecen. "Seguimos adelante, con la verdad, hasta que todos sean libres y se haga justicia", ha sentenciado.

La víspera, el propio Guanipa confirmó que, "tras diez meses en clandestinidad y casi nueve meses de injusto encarcelamiento", se encontraba ya "en libertad plena".

El exdiputado, que salió de la cárcel hace casi dos semanas pero fue detenido poco después y enviado a prisión domiciliaria, cargó ya ayer contra el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, insistiendo en que "no es ninguna amnistía, (sino) un documento chucuto (coloquialismo venezolano que significa incompleto o deficiente) que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas".