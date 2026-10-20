Una organización bereber denuncia casi 50 muertos en una masacre yihadista en el este de Malí

Archivo - Imagen de archivo de un militar en la región de Gao (Malí) - Tanguy Vabatte / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una organización civil de las tribus bereberes en el este de Malí han denunciado que al menos 48 civiles han sido masacrados este pasado fin de semana a manos de la rama de la organización yihadista Estado Islámico en el Sahel, Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS).

La llamada oficina ejecutiva de la comunidad de los idaksahak, la tribu víctima de este ataque, ha explicado en un comunicado publicado en redes sociales que la matanza ocurrió el pasado domingo en la localidad de Tagadayat, en la región de Ménaka.

Los yihadistas, siguiendo su modus operandi habitual, llegaron a la población en motocicleta y comenzaron a abrir fuego indiscriminado contra los residentes.

El ataque ha provocado un "importante desplazamiento de la población". Muchas familias, en particular mujeres, niños y ancianos, se vieron "obligadas a abandonar sus hogares y pertenencias para encontrar refugio en la ciudad de Ménaka".

Los idaksahak solicitan la intervención inmediata de las autoridades malienses, Naciones Unidas, organizaciones humanitarias nacionales e internacionales, socios del país "así como de todas las personas de buena voluntad", para que "se proporcione asistencia humanitaria de emergencia a las familias desplazadas y a las poblaciones afectadas".

Por último, "insta a las autoridades competentes a reforzar las medidas para proteger a la población civil y a tomar todas las medidas necesarias para evitar nuevas tragedias".

Otra organización civil como es el Colectivo para la Defensa de los Derechos del Pueblo de Azawad sospecha que este ataque se trata de una operación de represalia por las operaciones del Ejército maliense y los mercenarios rusos del Africa Corps que asisten a los militares en sus intervenciones, según un comunicado recogido por Radio France Internationale (RFI).