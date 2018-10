Pakistán afirma que la investigación sobre los atentados de Bombay es un "buen gesto" hacia India

Actualizado 10/12/2008 20:24:24 CET

NUEVA DELHI, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro paquistaní, Yusuf Raza Gilani, anunció hoy que Pakistán enviará una delegación de alto nivel a India para tratar de normalizar las relaciones entre ambos países y comentó que su Gobierno ha comenzado las investigaciones pertinentes tras detener a varios líderes y miembros de organizaciones ilegales, lo que calificó de "buen gesto" por parte de Pakistán hacia el resto del mundo, incluyendo hacia India.

En este sentido, explicó que toda la información que compartan las agencias de inteligencia indias será investigada por Pakistán. Además, Gilani afirmó que las posibilidades de mejorar las relaciones con el país vecino son muy altas.

En cuanto a la detención de dos miembros del grupo islamista Lashkar e Taiba (LeT), al que India acusa de estar implicado en los recientes atentados de Bombay, el primer ministro confirmó el arresto de Zaki ur Rehman Lajvi y Zarrar Shah, pero se negó a dar detalles hasta que no avancen los interrogatorios.

Asimismo, el dirigente reiteró que su Gobierno no permitirá que los terroristas utilicen su territorio. "Quiero asegurar a la población y al mundo entero que no permitiremos que el suelo paquistaní sea usado por los terroristas", afirmó.

Gilani indicó además que el terrorismo es un fenómeno global y que India no está sola frente a esa situación y añadió que los terroristas "no tienen religión y no respetan las fronteras". Además de ciudadanos indios, también estadounidenses, británicos, australianos e israelíes perdieron su vida en los atentados de Bombay, recordó, a la vez que condenó de nuevo los ataques que hace dos semanas dejaron casi 180 fallecidos.

Por otro lado, Pakistán transmitió a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que prohibirá el grupo Jamat ud Daawa (JUD), presuntamente vinculado con el LeT, si el Consejo decide imponer sanciones sobre el grupo y colocarle en la lista de organizaciones e individuos que apoyan el terrorismo, tal y como pidió ayer India.

Si el Consejo toma esa decisión, Pakistán "proscribirá al JUD y tomará otras acciones consecuentes, si se requiere, incluyendo la congelación de sus cuentas, afirmó el embajador pakistaní ante la ONU, Abdulá Hussain Haroon. El diplomático indicó asimismo que aún está desarrollándose una operación para arrestar a todos los implicados en los atentados y que no se permitirá la presencia en su territorio de campos de entrenamiento del LeT o de otros grupos similares.

Por otro lado, el embajador paquistaní afirmó que las iniciativas para promover la armonía internacional son cruciales, así como las soluciones políticas de conflictos duraderos como los de Cachemira y los territorios palestinos.

ADVERTENCIAS DE RICE

Por su parte, la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, advirtió a Pakistán de las "consecuencias no deseadas" si el Gobierno no actúa contra los "actores no estatales" que utilizaron su territorio para perpetrar los ataques en Bombay, aunque alabó los "serias medidas" contra los milicianos relacionados con los atentados.

"Creo que debemos estar preocupados porque obviamente es un momento de gran indignación para India, y lo que quiero enfatizar es que los terroristas son una amenaza tanto para Pakistán como para India", indicó en una entrevista con la estadounidense Radio Nacional Pública.

Aun así, reconoció la mejoría de las relaciones entre los dos países asiáticos desde que Pakistán tiene un Gobierno electo, aunque los hechos de Bombay hacen peligrar esos avances. En este sentido, aseguró que uno de los objetivos de los terroristas es "crear problemas entre Pakistán e India".

Además, reconoció que no hay vínculos visibles entre los terroristas de Bombay y Al Qaeda y que teme que el Gobierno paquistaní deje de centrarse en la amenaza interna del terrorismo para enfocar sus esfuerzos en las relaciones con los países vecinos a causa de las crecientes tensiones, lo que sólo beneficiaría a los terroristas.

APOYO INTERNACIONAL

El subsecretario de Estado norteamericano, John Negroponte, y el ministro del Interior alemán, Wolfgang Schaeuble, acudirán este fin de semana a India para reunirse con miembros del Gobierno en relación con los atentados y con la difícil situación de las relaciones con Pakistán.

Se espera que Negroponte se reúna con el ministro de Exteriores indio, Pranab Mujerjee, entre otros altos funcionarios para analizar los distintos pasos que deben tomarse para asegurar que India no sufra atentados similares en el futuro, informaron fuentes cercanas a la visita a la agencia india de noticias PTI. Después, el subsecretario estadounidense viajará a Islamabad. Además, el senador estadounidense y ex candidato presidencial John Kerry visitará India en las mismas fechas para estudiar la situación.

Por su parte, el ministro del Interior alemán se reunirá con su homólogo indio, Palaniappan Chidambaram, y con el consejero de Seguridad Nacional, Mayankote Kelath Narayanan, los cuales presentarán las pruebas que posee su Gobierno de la presunta implicación de grupos paquistaníes en los ataques de hace dos semanas.

REACCIÓN DE INDIA

Por su parte, India está "vigilando y verificando" de cerca las actividades que llevan a cabo las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia paquistaníes acerca de las actividades terroristas en su territorio y esperan que Islamabad abandone la "política de fachada" y emprenda "acciones concretas y significativas" contra los presuntos autores de los atentados, indicaron fuentes gubernamentales, citadas por los medios indios.

"Tiene que haber acciones reales y significativas que muestren la intención de Pakistán de predicar con el ejemplo acerca del terrorismo", indicaron las fuentes, las cuales advirtieron aún así de que las anteriores iniciativas paquistaníes no lograron detener los atentados de Bombay.