El Parlamento francés aprueba la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años

El presidente francés, Emmanuel Macron - Oliver Berg/dpa

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Francia ha aprobado definitivamente la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, una medida que está previsto que entre en vigor a partir de septiembre y se implemente de forma progresiva hasta el 1 de enero de 2027.

"Me comprometí a hacerlo y ahora se ha aprobado como ley: se prohibirán las redes sociales para los menores de 15 años a partir del próximo curso escolar. Agradezco a los legisladores su labor", ha señalado el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, la ministra de Asuntos Digitales, Anne Le Hénanff, ha subrayado que se trata de una iniciativa pionera que ha "inspirado a numerosos socios europeos", permitiendo "inscribir la protección de los menores" en entornos online en las prioridades del G7.

"Esta ley marca una etapa decisiva: protege más a los más jóvenes frente a los riesgos de las redes sociales y envía un mensaje claro a las plataformas, que deberán ahora asumir plenamente sus responsabilidades. Proteger a nuestros niños no es una opción. Es una responsabilidad. Hoy, Francia ha elegido actuar", ha apuntado.

El Gobierno pretende que la medida --presentada en un primer momento por la diputada del partido Renacimiento, Laure Miller, si bien ha sufrido ligeras modificaciones-- entre en vigor a partir del inicio del año escolar en septiembre, si bien el Consejo Constitucional deberá pronunciarse primero.

El proyecto de ley fue aprobado en la víspera por una comisión conjunta de parlamentarios y ha recibido el visto bueno definitivo en la Asamblea Nacional con el voto de 279 diputados, siendo rechazado por diputados de La Francia Insumisa.

La medida, que en un primer momento contemplaba una 'lista negra' de plataformas, tuvo que ser modificada después de que a principios de julio, la Comisión Europea determinara que varias disposiciones corrían el riesgo de infringir el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA), por otorgar poderes excesivos al regulador francés.

El texto no explica los métodos de verificación que serán utilizados para validar la edad de los usuarios, sino que corresponde a las plataformas definir el suyo propio. De igual forma, la medida se aplicará en dos fases: las nuevas cuentas estarán sujetas a verificación de edad a partir del 1 de septiembre, mientras que para las ya existentes se aplicará a partir del 1 de enero de 2027.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Macron, también prohíbe el uso de los teléfonos en los institutos, concretamente en los cursos de bachillerato. Asimismo, los centros educativos tendrán que llevar a cabo campañas de concienciación digital.