El Parlamento de Irak avala al resto de miembros del nuevo Gobierno cinco meses después de las elecciones

El primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2026 (archivo) - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Irak ha aprobado en las últimas horas al resto de miembros del Gobierno que seguían a la espera de 'luz verde' por parte del organismo legislativo, con lo que el primer ministro, Alí al Zaidi, ha logrado completar su Ejecutivo cinco meses después de las elecciones y de la aprobación parcial de su propuesta de gabinete.

La votación en el Parlamento ha cubierto un total de catorce puestos --incluidos tres vice primeros ministros y varias carteras clave, entre ellas las de Interior y Defensa--, tras una sesión encabezada por el presidente del organismo, Haibat al Halbusi, según un comunicado publicado por el propio Legislativo.

Entre los confirmados destacan Yaser al Maliki al frente de Interior, Naif al Shamari en Defensa, Qutaiba Ghazi en Planificación, Haider Bahaa al Hasani en Educación Superior, Yasin al Izaui en Cultura, Mohamed Raad al Musaui en Trabajo, Safaa Musin al Kinani en Juventud y Deportes, y Mohamed Alí Abdulhadi al Dajil en Turismo.

Por su parte, Al Zaidi ha aplaudido la finalización de la formación del Ejecutivo y ha prometido que a partir de ahora arranca "una fase acelerada de trabajo intenso". "Nos comprometemos ante el pueblo iraquí a seguir implementando las prioridades y el programa de nuestro Gobierno, respondiendo así a las aspiraciones de los iraquíes", ha destacado.

"Durante los últimos meses, nuestro Gobierno ha trabajado con perseverancia, paciencia y determinación, en medio de circunstancias internas e internacionales excepcionalmente complejas", ha dicho el primer ministro iraquí, que ha apuntado entre ellas a la guerra desatada por la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este sentido, ha ensalzado que las autoridades han logrado "avanzar con confianza y firmeza" en la aplicación del programa de gobierno, incluida la "lucha contra la corrupción con una determinación inquebrantable" y los "pasos históricos para reforzar la soberanía", tras la retirada de tropas internacionales encabezadas por Estados Unidos.

"Somos conscientes de que nos aguardan desafíos importantes y complejos, y de que las aspiraciones de los iraquíes nos exigen redoblar nuestros esfuerzos para transformar los planes y decisiones en resultados tangibles que los ciudadanos puedan percibir en su vida cotidiana", ha apuntado, según un comunicado publicado por su oficina a través de redes sociales.

Al Zaidi ha apelado por ello a "orientar todos los esfuerzos hacia el trabajo y el logro de resultados", al tiempo que ha reclamado a todos los integrantes del Ejecutivo a "poner todas las capacidades al servicio de los ciudadanos" y "trabajar como un equipo unido" para "llevar a cabo las prioridades del Gobierno y alcanzar sus objetivos nacionales".