El Parlamento portugués aprueba levantar la inmunidad al ultraderechista André Ventura tras una demanda por difamación

El Parlamento portugués ha aprobado este viernes levantar la inmunidad al líder del partido ultraderechista Chega, André Ventura, tras una demanda por difamación presentada por el exdiputado del gobernante Partido Social Demócrata (PSD) Joaquim Pinto Moreira.

Los diputados han dado 'luz verde' a levantar su inmunidad después de un dictamen favorable de la comisión de Transparencia. El exdiputado presentó una demanda contra Ventura después de que éste le acusase durante una entrevista en marzo de 2025 de recibir dinero y sobornos en el marco de la construcción de obras públicas.

El exdiputado, quien también es exalcalde de la ciudad de Espinho, aseguró que Ventura "actuó con malicia" y con "la clara intención" de menoscabar su honor y su reputación. El caso está, por el momento, en manos de un juez de instrucción en Santa Maria da Feira.

No es la primera vez que el Parlamento le levanta la inmunidad a Ventura, quien ya fue condenado en 2021 por delitos contra el honor tras enseñar una fotografía de varios vecinos del barrio de Jamaica --a 25 kilómetros de la capital, Lisboa-- a quienes calificó de "bandidos", durante un debate televisado en el marco de la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales de aquel año.

Moreira está involucrado en el caso Vórtex --una trama de corrupción relacionada con proyectos inmobiliarios y licencias en el Ayuntamiento de Espinho-- y está acusado de dos cargos por corrupción pasiva agravada, otro por tráfico de influencias y otro por violar la normativa de planificación urbana.

El Ministerio Público ha pedido penas de prisión de entre cinco y nueve años de prisión para Moreira y para el exalcalde de Espinho Miguel Reis, involucrado en la trama junto con otros políticos. El juicio por el caso Vórtex comenzó en septiembre de 2024.