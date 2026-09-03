El Parlamento de Taiwán aprueba un presupuesto adicional de 4.000 millones de euros para la compra de drones

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Taiwán. - Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Press W / DPA - Archivo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Taiwán ha aprobado este jueves un presupuesto adicional de unos 145.700 dólares taiwaneses (unos 4.000 millones de euros) para la adquisición de drones, sistemas de defensa antimisiles y munición, tal y como han indicado las autoridades.

La medida incluye 13.000 millones de dólares taiwaneses (unos 352 millones de euros) para sistemas antimisiles, 55.900 millones (1.500 millones de euros) para drones de vigilancia, 64.500 millones (1.700 millones de euros) para proyectos en materia de defensa, 7.300 millones (198 millones de euros) para munición, 900 millones (alrededor de 24 millones de euros) para equipos de inteligencia artificial y 2.500 millones (67 millones de euros) destinados a personal.

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, planteó el pasado mes de agosto que el presupuesto en materia de Defensa supere por primera vez el billón de dólares taiwaneses (unos 32.000 millones de euros), lo que supone una cifra récord y sitúa el gasto militar por encima del 3% del PIB.

Lai indicó entonces que manteniendo el equilibrio entre ingresos y gastos se podrían incorporar partidas extraordinarias que permitirán una paga en efectivo de 10.000 dólares taiwaneses por persona (unos 270 euros) a modo de "dividendo de la IA compartido entre toda la población".

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.