El Parlamento de Ucrania aprueba aumentar el gasto en Defensa

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este martes un proyecto de ley para aumentar el gasto en Defensa, un incremento que se cubrirá con los ingresos procedentes de los activos rusos congelados en el marco de la iniciativa del G7 conocida como Aceleración Extraordinaria de Ingresos para Ucrania (ERA).

La legislación, aprobada por 297 diputados, contempla un aumento de 324.700 millones de grivnas (6.600 millones de euros) en el gasto en Defensa y entrará en vigor después de que sea firmada por el presidente Volodimir Zelenski, según ha recogido la agencia Unian.

"Entendemos que la situación cambia constantemente y, por lo tanto, aumentar el gasto para resistir eficazmente la agresión es una necesidad imperiosa. El Gobierno, con el apoyo de sus socios, cuenta con fuentes de financiación para cubrir los gastos adicionales", ha señalado el ministro de Finanzas, Sergi Marchenko.

La mayor parte del aumento del gasto --unas 294.300 millones de grivnas-- se cubrirá con los ingresos procedentes de los activos rusos congelados. El Parlamento ucraniano ya aumentó el gasto presupuestario el pasado mes de julio.