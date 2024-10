El partido del opositor Succès Masra no participará en las elecciones legislativas y locales de diciembre en Chad

El ex primer ministro dice que concurrir a las urnas implicaría "instalar un apartheid" sin "lecciones de cambio"

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El destacado opositor chadiano Succès Masra ha anunciado que su partido, Los Transformadores, no participará en las elecciones legislativas y locales convocadas para el 29 de diciembre y ha argumentado que concurrir a las urnas "en las condiciones actuales" implicaría "instalar un apartheid" sin "lecciones de cambio".

Masra, quien fue primer ministro de transición entre enero y mayo de 2024 tras regresar de un exilio de dos años a raíz de las protestas prodemocráticas en el país en 2022, que fueron duramente reprimidas, ha mantenido durante los últimos meses una postura crítica con la junta militar del país.

En un acto con motivo de la sangrienta represión del 'Jueves negro', el 20 de octubre de 2022, Masra ha criticado que las autoridades de transición instauradas tras la muerte en abril de 2021 del entonces presidente, Idriss Déby, encabezadas por su hijo, Mahamat Idriss Déby, prometieron "una refundación", mientras que ahora "dicen que todas las leyes son perfectas" y que "no hay necesidad de dialogar y cambiar".

Así, ha afirmado que las autoridades "buscan fabricar una oposición en el sistema partiendo del equipo existente ayer" y ha recalcado que, si bien su partido "siempre ha mantenido el diálogo como su brújula", ello "no implica jamás aceptar una capitulación", según su declaración ante sus seguidores, compartida por Los Transformadores a través de su cuenta en la red social Facebook.

"El día en que decidan unirse a nosotros en la sala del verdadero diálogo, nos encontrarán allí", ha recalcado, antes de incidir en la necesidad de no participar en unas elecciones "cuyos resultados ya están introducidos en los ordenadores", en una clara denuncia sobre la falta de transparencia y limpieza del proceso de votación.

"Participar en elecciones en estas condiciones equivale simplemente a tomar un anestésico que da la ilusión de progreso", ha argumentado, al tiempo que decir que no puede trasladar a la población el mensaje de que los chadianos "votarán y controlarán los resultados porque la ley se lo permite".

Sin embargo, ha recalcado que Los Transformadores "no boicotean las elecciones". "Que no se diga que Los Transformadores boicotean las elecciones. No somos nosotros los que las boicoteamos. Lo que pasa es que se nos ha pedido que apoyemos el electoralismo, en lugar de la democracia, y hay una diferencia entre ambos", ha explicado.

El anuncio de Masra llega después de que catorce partidos políticos de oposición en Chad anunciaran a mediados de octubre su boicot a las elecciones legislativas y municipales de diciembre tras denunciar indicios de "manipulación" por parte del Gobierno que lidera el presidente de transición, Mahamat Idriss Déby.

Los partidos de la coalición que apoyó la campaña presidencial de Déby han anunciado que ya están inmersos en los preparativos para comparecer a los comicios, tras lo que las miradas fueron puestas en la decisión que adoptaría sobre la votación el propio Masra, derrotado por Déby en las presidenciales del 6 de mayo.