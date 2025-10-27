Petro rechaza el "intento" del opositor venezolano Leopoldo López de vincularle con el narcotráfico

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado las declaraciones realizadas este lunes por el opositor venezolano Leopoldo López sobre sus supuestos vínculos con las "estructuras criminales" en las que supuestamente estaría el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro.

"El intento de Leopoldo López de ligarme con estructuras narcotraficantes es criminal y arbitrario", ha manifestado el presidente colombiano a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Petro ha defendido que "solo" vive de su sueldo y sus movimientos bancarios están "claramente definidos" en los bancos: "Ni un peso más, no tengo cuentas en el extranjero, ni bienes. Mi único bien es la casa que hice para mis hijos, terminada antes de ser alcalde".

"No tengo más bienes ni en Colombia ni fuera del país, así que deje de ser majadero", ha concluido Petro en respuesta a los comentarios hechos por el opositor venezolano durante una rueda de prensa celebrada en Madrid tras la demanda judicial de Maduro para retirarle la nacionalidad.

Durante su intervención, López ha afeado que Petro se haya "convertido en el principal portavoz internacional en apoyo a la dictadura" de Maduro, deslizando la posibilidad de que haya "una motivación detrás". "O Petro es parte de la misma estructura criminal, o se beneficia de esa estructura, o tiene algún interés", ha acusado.