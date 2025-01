Piden a Zelenski que frene la orden del ministro de Defensa de cerrar la cuestionada oficina de adquisiciones

MADRID 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia de Adquisiciones de Defensa (AOZ) de Ucrania, Marina Bezrukova, ha pedido al presidente Volodimir Zelenski que intervenga para evitar el cierre de esta oficina, cuyas atribuciones han sido trasladadas a otro organismo por orden del ministro de Defensa, Rustem Umerov, quien podría haber incurrido en un posible delito de abuso de poder al hacerlo, por el que está siendo investigado.

Bezrukova ha hecho pública una carta dirigida al presidente Zelenski en la que le pide que "intervenga" para "proteger" una oficina de la que depende, ha destacado, el suministro de armamento de las Fuerzas Armadas y cuya labor ha quedado "bloqueada" tras los nuevos cambios ordenados por Umerov.

"Apelo a usted para que intervenga en la situación en torno a la Agencia de Adquisiciones de la Defensa y contribuya a su solución de manera exclusivamente legal", comienza un escrito que ha publicado en su perfil de Facebook.

"La esencia del problema no está sólo en tratar de despedirme, sino en la verdadera destrucción de la agencia en violación de todas las leyes posibles y las obligaciones internacionales de Ucrania", ha explicado.

Bezrukova ha alertado de que tras la designación "de manera dudosa" de un nuevo director interino, que combina este trabajo con la dirección de otro departamento, el "trabajo de la agencia ha quedado bloqueado", incumpliendo acuerdos de pago en el mercado interno e internacional y "varias leyes importantes".

"Para satisfacer las necesidades de las Fuerzas Armadas se requiere un ritmo diferente de trabajo", ha dicho, advirtiendo de que "es imposible gestionar de manera eficaz" la agencia si se continúa como hasta ahora, sumado a los intentos por echarla del cargo, que ocupa de manera interina Rusten Zhmadilov.

Bezrukova concluye su carta destacando que la oficina ha estado trabajando de manera "colosal" hasta ahora y siguiendo los estándares de la OTAN.

Esta semana, la Oficina Anticorrupción de Ucrania confirmó la apertura de una investigación al ministro de Defensa Umerov, por un posible delito de abuso de poder tras anular la prórroga durante un año más del mandato de Bezrukova.

No solo se negó a aceptar la renovación de Bezrukova, sino que además despidió a dos miembros del consejo que lo apoyaron. El ministro de Defensa ha alegado que la agencia encargada de las contrataciones no ha estado a la altura de las circunstancias y no se ha conseguido las armas necesarias.

Umerov criticó que la agencia se había convertido en una suerte de Amazon, "donde cada internauta puede ver en tiempo real" las compras, responsabilizando de la falta de armamento en el frente a una Bezrukova, que se ha negado a abandonar su puesto y a Dimitro Klimenkov, uno de los viceministros de Defensa, cuya destitución avaló esta semana el gabinete del Gobierno.

Todo esto en un momento en el que Ucrania lidia con la falta de armamento en la guerra contra Rusia, así como con las tensiones internas alrededor de tramas de corrupción anteriores en la cartera de Defensa.

En medio de todo ello, se encuentran sus aspiraciones de adhesión a la OTAN y la UE, organismos que le han exigido que tome pronto medidas para evitar que se produzcan este tipo de casos y otras reformas para la buena gobernanza.