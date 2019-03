Piñera reprocha a Bachelet que todavía no haya condenado "la dictadura de Maduro"

Publicado 03/03/2019 16:36:09 CET

SANTIAGO DE CHILE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha cargado de nuevo este domingo contra la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y antecesora en el cargo, Michelle Bachelet, y ha criticado que "todavía no ha condenado la dictadura de (el presidente de Venezuela), Nicolás Maduro.

"La alta comisionada Michelle Bachelet todavía no ha condenado la dictadura de Maduro por atropellar los derechos humanos en Venezuela. Eso es insuficiente, y lo digo con respeto, pero es verdad. Su antecesor, el jordano Zeid Raad al Husein, fue mucho más claro, más categórico en condenar los atropellos a los derechos humanos", ha afirmado Piñera en una entrevista concedida al diario 'El Mercurio'.

"Toda América Latina, los miembros del Grupo de Lima, prácticamente todas las democracias del mundo le están pidiendo que cumpla el rol que le corresponda como alta comisionada, de defender los derechos humanos en un país en que son brutalmente atropellados, como en Venezuela", ha añadido.

Piñera ha recordado además su reciente viaje a Cúcuta, en la frontera entre Colombia y Venezuela, para apoyar el intento de la oposición de introducir por la fuerza ayuda humanitaria estadounidense en territorio venezolano. El mandatario chileno ha rechazado las críticas por este viaje.

"Quise manifestar en forma fuerte, clara y firme el apoyo de nuestro Gobierno a la causa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela y entregar el aporte chileno a la ayuda humanitaria que con desesperación necesita el pueblo venezolano", ha argumentado. "De repente me da la impresión de que algunos críticos, no todos, se alegran de que hubiera represión y quema de la ayuda, porque creen que eso me causa daño a mí", ha apuntado.

Venezuela se encuentra sumida en una crisis política desde el 23 de enero, cuando el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, se autoproclamó presidente del país tras denunciar la ilegalidad del nuevo mandato del presidente Maduro, quien inició el 10 de enero un nuevo mandato.