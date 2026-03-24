La Policía de Alemania realiza redadas contra sospechosos de incendiar torres eléctricas y provocar apagones

Archivo - Un vehículo de la Policía de Alemania durante una redada. - David Breidert/dpa - Archivo

BERLÍN 24 Mar. (DPA/EP) -

La Policía de Alemania ha informado este martes de que ha realizado decenas de redadas a lo largo de la jornada para identificar a los presuntos responsables de provocar incendios en varias torres eléctricas de un parque tecnológico de Berlín, la capital del país, y diversos apagones que han dejado a miles de personas sin electricidad.

La Fiscalía alemana ha indicado que las decenas de redadas han tenido lugar en numerosas viviendas y locales de las ciudades de Berlín, Hamburgo, Duesseldorf y Kyritz. En total, unos 500 agentes de Policía han participado en el operativo a gran escala, que se ha saldado con la identificación de cuatro principales sospechosos, de edades comprendidas entre los 28 y los 36 años.

Todos ellos han sido acusados de incurrir en un "sabotaje" que va "en contra de la Constitución". Se trata de dos hombres y dos mujeres a los que se les atribuye haber provocado cortes en el suministro eléctrico mediante el uso de incendios provocados, entre ellos el del pasado 9 de septiembre de 2025 en dos torres eléctricas. Este corte afectó temporalmente a unos 50.000 hogares y unas 2.000 empresas.

Sin embargo, los sospechosos no ha sido detenidos de momento. El incendio del 9 de septiembre fue provocado por la noche y destruyó gran parte de los cables de alta tensión en el sureste de Berlín.

De acuerdo con estimaciones actuales, los daños causados a las empresas oscilan entre 30 y 70 millones de euros. Este ataque se atribuyó a grupos de extrema izquierda, que han reivindicado este tipo de acciones a través de Internet.

El pasado mes de enero, el grupo de extrema izquierda Vulkangruppe (Grupo Volcán) reivindicó la autoría de un ataque contra la red eléctrica de la capital, que dejó a 100.000 personas sin luz, aunque de momento las autoridades no han dado con los responsables.

Los activistas provocaron entonces un incendio en un puente que servía de soporte para cables de la infraestructura eléctrica, la última de una serie de acciones climáticas contra infraestructuras y grandes empresas que comenzaron en 2011. El grupo reivindicó el ataque y destacó que el objetivo era una central eléctrica de gas por sus emisiones.