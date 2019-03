La Policía dice que nadie ha reivindicado el envío de tres artefactos explosivos en Londres

Publicado 06/03/2019 14:12:58 CET

LONDRES, 6 Mar. (Reuters/EP) -

La Policía británica no ha recibido ninguna reivindicación de autoría tras el envío este martes de tres pequeños artefactos explosivos a dos aeropuertos y una estación de tren en Londres, según ha informado un responsable antiterrorista policial.

Nadie resultó herido por los artefactos explosivos, uno de los cuales provocó un pequeño incendio en un edificio de oficinas en el aeropuerto de Heathrow, el aeródromo con mayor tráfico aéreo de toda Europa.

El coordinador nacional antiterrorista de la Policía británica, Dean Haydon, ha señalado que no puede descartar la posibilidad de que haya más artefactos explosivos y que los artefactos enviados el martes eran pequeños y no estaban diseñados para matar. "En este momento, no hay nada que indique la motivación ni la ideología", ha señalado, en declaraciones a la prensa.

"No sabemos quién los envío. No vamos a hacer ningún juicio en este momento sobre si está conectado con el terrorismo relacionado con Irlanda del Norte", ha concluido.