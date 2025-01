La Policía de Mozambique denuncia la muerte de dos agentes supuestamente a manos de manifestantes

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Mozambique ha denunciado este jueves la muerte de dos agentes supuestamente a manos de manifestantes en la localidad de Micane, en la provincia de Nampula (norte), en una jornada marcada por la vuelta al país del principal candidato opositor en las pasadas elecciones presidenciales, Venancio Maputo, tras meses de autoexilio.

El portavoz del Mando Central de la Policía Nacional, Orlando Mudumane, ha explicado en una rueda de prensa que dos policías que habían terminado su servicio "fueron detenidos en la vía pública y agredidos físicamente hasta la muerte y sus cuerpos calcinados", según ha recogido la agencia de noticias AIM.

"La Policía insta al pueblo mozambiqueño a mantener la serenidad y a estar atento y vigilante, y a colaborar en la denuncia de cualquier acto que perturbe el orden público, la seguridad y la tranquilidad, así como la libre circulación de personas y bienes en el país", ha declarado.

Sin embargo, la ONG mozambiqueña Plataforma Eleitoral Decide ha indicado que al menos tres personas han muerto y otras seis han resultado heridas de bala entre los simpatizantes de Mondlane, contabilizando un total de 294 muertes desde que comenzaron las protestas, en octubre de 2024.

"Estas tres muertes se registraron todas en la ciudad de Maputo y son consecuencias de disparos. Se refieran a personas que estaban apiñadas (...), esperando ver pasar a Mondlane. Y, en otro contexto, las víctimas han sido fusiladas en el lugar donde hablaba Mondlane", ha asegurado el director de Decide, Wilker Dias, a la agencia de noticias portuguesa Lusa.

Por la mañana, la Policía dispersó a tiros y con gases lacrimógenos una concentración en apoyo a Mondlane, quien se ha dirigido a sus simpatizantes para volver a insistir en que llegará hasta las últimas consecuencia para revertir el fraude electoral que se produjo en las pasadas elecciones.

"Si me quieren asesinar, háganlo. Si me quieren detener, deténganme. Sé que en mi caída, la furia popular que se va a generar en Mozambique no tiene comparación en la historia de África", dijo.

El instigador de las protestas es Venancio Mondlane que se ha erigido en principal figura de la oposición, así como en ganador de las elecciones. A lo largo de estas semanas ha insistido en su idea de tomar posesión el día 15 de enero, si bien en las últimas semanas se ha mostrado dispuesto a negociar.

El candidato del oficialista Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), Daniel Chapo, se impuso en las elecciones del 9 de octubre con el 65 por ciento de los votos, muy por delante del 24 por ciento que obtuvo Mondlane que, según sus propias cifras, habría vencido con algo más del 53 por ciento.