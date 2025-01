La Policía de Mozambique dispersa a tiros y con gases lacrimógenos un mitin del opositor Venancio Mondlane en Maputo

El candidato presidencial ha llegado este jueves a Maputo entre fuertes medidas de seguridad

La Policía de Mozambique ha dispersado a tiros y con gases lacrimógenos una concentración en apoyo al principal candidato opositor en la pasadas elecciones presidenciales de octubre, Venancio Mondlane, quien ha llegado este jueves a Maputo, la capital, entre fuertes medidas de seguridad tras meses de autoexilio.

"Si me quieren asesinar, háganlo. Si me quieren detener, deténganme. Sé que en mi caída, la furia popular que se va a generar en Mozambique no tiene comparación en la historia de África", ha dicho Mondlane a su llegada a la capital.

Los incidentes han tenido lugar en el centro de Maputo, apenas poco más de una hora después de la llegada de Mondlane, quien se ha dirigido a sus simpatizantes para volver a insistir en que llegará hasta las últimas consecuencia para revertir el fraude electoral que se produjo en las pasadas elecciones.

Las cargas policiales han comenzado minutos después de que Mondlane terminara su discurso, si bien durante el mismo se ha escuchado el lanzamiento de gases lacrimógenos en los alrededores del Mercado Estrella, desde donde el opositor, encaramado en el capó de vehículo se ha dirigido a los suyos.

La represión de las fuerzas de seguridad han traído consigo escenas de caos, con decenas de personas huyendo, en medio de nuevos lanzamientos de gases lacrimógenos y ráfagas de disparos que habrían herido a varias personas. Por el momento no se conoce el paradero de Mondlane tras estos hechos, informa la agencia Lusa.

En los últimos meses, las calles del país son escenario de una situación de caos sin precedentes cercanos, con una de sus mayores crisis políticas de la historia, como consecuencia de las denuncias de fraude por parte de la oposición, que ha rechazado el triunfo del oficialismo en las elecciones del 9 de octubre.

El instigador de las protestas es un Venancio Mondlane que se ha erigido en principal figura de la oposición, así como en ganador de las elecciones. A lo largo de estas semanas ha insistido en su idea es tomar posesión el día 15 de enero, si bien en los últimos tiempos se ha mostrado dispuesto a negociar.

En estos meses de protestas, se estima que más de 300 personas han muerto, la mayoría por armas de fuego, mientras que más de 500 han resultado heridas. Otras 4.200 han sido detenidas y se sospecha que decenas más están desaparecidas.

El candidato del oficialista Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), Daniel Chapo, se impuso en las elecciones del 9 de octubre con el 65 por ciento de los votos, muy por delante del 24 por ciento que obtuvo Mondlane que, según sus propias cifras, habría vencido con algo más del 53 por ciento.