La Policía de Rusia detiene a una decena de personas acusadas de cometer actos de sabotaje siguiendo órdenes de Ucrania

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido este lunes a una decena de personas en cinco regiones del país por su presunta implicación en actos de "sabotaje" siguiendo órdenes de la Inteligencia de Ucrania, a la que acusan de estar detrás de "chantajes".

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) ha indicado en un comunicado que ha logrado "detener" las acciones de estos ciudadanos rusos que, siguiendo órdenes del exterior, "perpetraban ataques contra las fuerzas de seguridad e interferían de forma ilegal en las operaciones de transporte".

Durante los interrogatorios, los detenidos han revelado que, tras ser contactados por grupos de supuestos estafadores, solicitaron préstamos cuantiosos que transfirieron a cuentas bancarias. Posteriormente, supuestos agentes de Policía rusos les pidieron realizar "actividades ilegales" con el pretexto de evitar "ser detenidos por financiar a las Fuerzas Armadas" de Ucrania.

Así, habrían colaborado con los servicios de seguridad "bajo la amenaza de que, en caso contrario, serían imputados por traición al colaborar con las fuerzas ucranianas, algo que podría acarrear la cadena perpetua", recoge el texto.

"La Inteligencia ucraniana está utilizando activamente las redes sociales e Internet para persuadir a ciudadanos rusos para que cometan delitos. Se aprovechan de su vulnerabilidad y los coaccionan para que perpetren actos graves, que conllevan largas penas de cárcel", ha indicado el FSB.

En este sentido, ha instado a la población a tener en cuenta que este tipo de "actores gubernamentales no se ponen en contacto con los ciudadanos por estas vías bajo ningún concepto", ni solicitan "documentación personal".