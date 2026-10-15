El Polisario pide a Guterres "intervenir urgentemente" por la "situación crítica" de presos saharauis en Marruecos

Archivo - El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, durante los actos del 50 aniversario de la proclamación de la RASD en los campos de refugiados de Tinduf (Argelia) - FRENTE POLISARIO - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha reclamado al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que "intervenga urgentemente" ante la "situación crítica" de los presos saharauis encarcelados en Marruecos, al tiempo que ha solicitado la liberación "inmediata" de estas personas.

Ghali ha enviado una carta a Guterres para subrayar "el deber de Naciones Unidas de proteger a los saharauis de las prácticas represivas y de represalia del Estado ocupante de Marruecos en el Sáhara Occidental ocupado, territorio bajo la responsabilidad directa de la ONU, dado que sigue siendo el último asunto pendiente de descolonización en África".

Así, ha mostrado su "profunda preocupación y alarma" ante la situación de los presos saharauis en Marruecos, que iniciaron una huelga de hambre el 23 de septiembre para protestar por su situación y sus condiciones de encarcelamiento, tal y como ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.

El líder del Frente Polisario ha denunciado además la "brutal represión" de la protesta convocada el 12 de octubre en la capital de Marruecos, Rabat, en la que participaron familiares de los reos y simpatizantes, al tiempo que ha subrayado que los encarcelados deben contar con "las condiciones y garantías establecidas en los convenios internacionales, incluyendo el acceso a la atención médica y a la comunicación, así como su traslado a lugares más cercanos a sus hogares en el Sáhara Occidental ocupado".