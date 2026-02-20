Político británicos piden al Gobierno una ley para eliminar al expríncipe Andrés de la línea sucesoria

El expríncipe Andrés montando a caballo - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Varios políticos dentro del espectro político en Reino Unido han pedido al Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, que impulse una ley para eliminar al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor, investigado por sus lazos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, de la línea sucesoria al trono.

El líder de los demócratas liberales, Ed Davey, ha afirmado que ahora la prioridad es la investigación abierta contra Andrés, si bien ha aseverado que el Parlamento tendrá que debatir esta cuestión en algún momento, ya que "la monarquía querrá asegurarse de que nunca pueda convertirse en rey", según ha recogido la cadena BBC.

Por su parte, el secretario de Estado para Escocia en la sombra, Andrew Bowie, ha señalado que si declaran culpable a Andrés, el Parlamento británico tendría "derecho" a actuar al respecto. "Debemos dejar que la investigación policial siga su curso", ha dicho, instando a la cautela por el momento.

En la misma línea se ha pronunciado la diputada laborista Rachael Maskell, quien ha recordado que Andrés ha sido despojado ya de varios títulos, incluido el de duque de York. "Confío en que se pueda aprobar una legislación para lograrlo", ha expresado.

El líder del Partido Verde, Zack Polanski, ha afirmado que "hay muchas preguntas" sobre el caso y ha planteado que se lleve a cabo una investigación completa. "Creo que cuestiones como esta ciertamente no ayudan a la monarquía", ha subrayado.

Eliminar a Andrés --octavo en la línea de sucesión después de los príncipes Guillermo y Enrique y sus hijos--, además de la legislación, requeriría llevar a cabo consultas y cerrar acuerdos con otros territorios de la Commonwealth que respetan la monarquía británica.

El expríncipe fue liberado en la víspera tras pasar más de once horas detenido en la comisaría de la localidad de Aylsham. Las fuerzas de seguridad han llevado a cabo este viernes un registro en la Royal Lodge, antigua residencia del otrora duque de York. En la víspera, también registraron una casa de campo en el condado de Norfolk. Ambas pertenecen a la familia real británica.

Las investigaciones giran en torno a una supuesta "conducta indebida en el ejercicio de cargo público" por haber entregado presuntamente a Epstein información sensible del Gobierno cuando trabajaba como enviado especial de comercio. Las pesquisas también incluyen su supuesta implicación en un caso de trata de personas.