Polonia cree que si no se sigue armando a Ucrania luego será "más caro" frenar al "imperialismo ruso"

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha instado a esa parte de la clase política estadounidense que se niega a seguir suministrando armas a Ucrania a que deje de lado sus reticencias, pues en caso contrario Rusia no se detendrá y será luego "más caro" detener el "imperialismo ruso".

"Ahora el imperialismo ruso se puede detener a bajo precio porque los soldados estadounidenses no están muriendo, pero si no detenemos la agresión rusa ahora, tendremos que pagar un precio muy alto", ha dicho Duda durante una entrevista para el periódico 'The Washington Post'.

Duda ha alertado de que en los últimos años se está siendo testigo de un supuesto "resurgimiento del imperialismo ruso", como demuestra, ha dicho, el conflicto con Georgia en 2008 --del que se cumplen estos días 15 años--, la primera guerra con Ucrania en 2014, o las "repetidas amenazas" a los Estados bálticos.

En ese sentido, Duda ha insistido en la necesidad de que la comunidad internacional siga volcada en suministrar a Ucrania tanto armamento como sea posible, pues si bien su potencial es mucho más moderno que el de Rusia, todavía no cuenta con ese factor decisivo que pueda declinar la balanza del lado de Kiev.

"¿Tiene Ucrania suficientes armas para inclinar la balanza de la guerra y tomar el control? La respuesta probablemente sea no. Probablemente no tenga suficientes armas. Lo sabemos por el hecho de que actualmente no pueden lanzar un ataque muy decisivo en su contraofensiva contra el Ejército ruso", ha apuntado.

Ante el temor de que la tan cacareada contraofensiva ucraniana no de los resultados esperados y con la perspectiva de que Washington presione a Kiev a sentarse a negociar con el presidente ruso, Vladimir Putin, si no se logran avances significativos antes de final de año, Joe Biden ha pedido al Congreso que aumente en 24.000 millones de dólares la ayuda militar a Ucrania.

Sin embargo, son cada vez mayores las voces en el Partido Republicano, con mayoría en la Cámara de Representantes, que se muestran reacias a seguir gastando dinero en armar a los ucranianos debido a los pobres resultados en varios frentes. A esto se le suman también las críticas de un Donald Trump, cuyas aspiraciones de volver a la Casa Blanca podrían cambiar la actitud de Washington en esta guerra.