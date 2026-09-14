Polonia denuncia el hallazgo de un dron ruso en aguas del mar Báltico, en el norte del país

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz - Damian Burzykowski / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ha denunciado este lunes que el Ejército ha encontrado un dron ruso en aguas del mar Báltico cercanas a una playa en el norte del país, después de que el fin de semana se produjera un ataque ruso contra un tren de pasajeros en territorio ucraniano, a apenas dos kilómetros de la frontera con Polonia.

"En la zona costera de la playa de Rusinowo, cerca de Jaroslawiec, el Ejército ha localizado y recuperado del mar Báltico un dron. Las inspecciones preliminares indican que se trata de un vehículo aéreo no tripulado militar procedente de Rusia", ha indicado en un breve mensaje difundido en redes sociales, sin que ambos incidentes parezcan estar relacionados.

Esto se produce horas después de que el ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, haya amenazado con que los socios europeos podrían "destruir la mitad de las refinerías rusas más rápido que Ucrania" en caso de que se produzca "una agresión rusa" contra territorio de la OTAN.

"En caso de una agresión rusa contra la OTAN, gracias a la superioridad aérea, la aviación de los socios europeos de la OTAN sería capaz, incluso sin la participación de Estados Unidos, de destruir la mitad de las refinerías rusas más rápido que Ucrania", ha precisado el ministro.

El ataque contra un tren en territorio ucraniano tuvo lugar el domingo en la región de Volin, cuando un dron ruso impactó contra la locomotora, que cubría un trayecto entre Kiev y Varsovia, a unos dos kilómetros de la frontera polaca. En el convoy viajaban 206 personas, aunque no se registraron heridos.

En el tren inmediatamente anterior viajaban los ex primeros ministros de Reino Unido Boris Johnson y de Suecia Carl Bildt, junto a otros representantes europeos que regresaban de una conferencia de seguridad celebrada en Kiev.