Polonia reinicia el servicio en las vías de tren afectadas tras un supuesto sabotaje

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Polonia han anunciado este martes el reinicio del servicio en unas vías afectadas tras un supuesto sabotaje contra el sistema ferroviario en un punto que conecta la capital, Varsovia, con la ciudad de Lublin.

"Después de la reparación de la vía dañada, el tráfico de doble vía se reanudó a las 0.21 horas", ha dicho el ministro de Infraestructuras polaco, Dariusz Klimczak, a través de su cuenta en la red social X, donde ha indicado además que también se han finalizado las reparaciones de la catenaria en ambas vías, con lo que los trenes "circulan según el horario".

El primer ministro polaco, Donald Tusk, describió el incidente como un sabotaje "sin precedentes" en la línea férrea Varsovia-Lublin, a la altura del pueblo de Mika, tal y como ya sospechó en la víspera, después de que se confirmara que un tramo de vía había sido dañado.

"Un artefacto explosivo detonó y destruyó la vía. Los servicios de emergencia y la Fiscalía trabajan en el lugar. También se reportaron daños en la misma línea, más cerca de Lublin", dijo Tusk, quien aseguró que el incidente "atenta directamente contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos".

Las autoridades polacas ya incidieron este domingo en que podría tratarse de un sabotaje, aunque evitaron apuntar a responsabilidades, incluida la posibilidad de que fuera Rusia. El viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, declaró que Moscú "no tiene tanto poder" como para creer que está detrás de "cada situación de este tipo".