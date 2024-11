Portavoz del Gobierno ruso recibe una llamada para que no hable del ataque con un misil intercontinental contra Ucrania

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova (archivo) - LUIZ RAMPELOTTO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, Maria Zajarova, ha recibido este jueves una llamada telefónica durante una rueda de prensa para evitar que hable del ataque con un misil balístico intercontinental perpetrado horas antes por las fuerzas rusas contra la ciudad ucraniana de Dnipró, situada en el este del país.

La llamada telefónica ha tenido lugar a medida que la portavoz se dirigía a los medios de comunicación, por lo que la conversación ha quedado registrada a través de los micrófonos presentes en la sala, incluido el de la propia Zajarova.

Al otro lado de la línea, una persona no identificada ha prohibido a la portavoz hacer referencias al ataque: "No hacemos comentarios sobre el ataque con misiles balísticos contra Yuzhmash, del que ya están hablando los medios de comunicación occidentales".

La conversación, de unos pocos segundos, ha tenido lugar durante la ronda de preguntas, casi al término de la rueda de prensa, según informaciones recogidas por el portal de noticias ruso Meduza. La información obtenida gracias a esta breve conversación apunta a que el ataque tenía como objetivo la fábrica ucraniana de Yuzhmash, también conocida por el nombre de Pivdenmash y en la que se fabrican cohetes y otro tipo de armamento.

Zajarova ha señalado que se trataba de una llamada de "expertos" en respuesta a una consulta realizada por ella misma antes del inicio de la rueda de prensa tras observar "materiales contradictorios sobre el asunto en Internet". "He preguntado si abordábamos esto. La respuesta la he obtenido durante el 'briefing'. El Ministerio no hace comentarios al respecto, así que se acabó la intriga", ha dicho en declaraciones a la agencia rusa de noticias TASS.

La Fuerza Aérea ucraniana ha confirmado esta mañana el lanzamiento de un misil balístico intercontinental desde la región rusa de Astracán y otros siete proyectiles de crucero sobre Dnipró. Según el balance oficial los sistemas de defensa de Ucrania lograron derribar seis de estos últimos misiles.