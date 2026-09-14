Portugal denuncia el "estrangulamiento" israelí de Cisjordania que hace inviable la solución de dos estados

Los ministros de Exteriores de Palestina, Varsen Shahin, y Portugal, Paulo Rangel - GOBIERNO DE PORTUGAL

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, Paulo Rangel, ha denunciado este lunes el "estrangulamiento" de Cisjordania con la ampliación de asentamientos israelíes en territorio palestino que hacen inviable la aplicación de la solución de los dos estados para resolver el conflicto.

"Es totalmente incompatible con la solución de los dos estados. Cualquier país que defienda esta solución debe estar en contra de este plan", ha declarado Rangel en referencia a la iniciativa israelí para unir la zona E1 con Jerusalén Este dividiendo así Cisjordania en dos, según recoge la prensa portuguesa.

Rangel ha calificado de "pernicioso" el proyecto y la "violenta expansión de las colonias", que ha calificado de "intolerable". Asimismo ha recordado que Israel retiene los fondos recaudados en nombre de la Autoridad Palestina.

"Hablamos de un auténtico cerco a un conjunto de instituciones palestinas que permitían, a pesar de todo, mantener alguna funcionalidad de la Autoridad Palestina y de la sociedad civil", ha planteado en rueda de prensa junto con su homóloga palestina, Varsen Shahin.

En cuanto a la situación en la Franja de Gaza, Rangel ha recordado que se está preparando una fuerza de estabilización, pero que por el momento "no hay resultados sobre el terreno" en cuanto a la iniciativa de paz estadounidense. "La situación humanitaria sigue siendo problemática y difícil", ha señalado.

Rangel ha recibido este lunes a Shahin en Lisboa en una reunión que ha durado poco más de una hora y que ambos han calificado de "muy productiva". Portugal y Palestina han firmado posteriormente dos memorandos de entendimiento sobre consultas políticas regulares y para la formación, preparación e intercambio de información y documentos entre las dos instituciones diplomáticas.

Se trata del primer encuentro entre Rangel y Shahin desde que Portugal reconoció el Estado de Palestina el 21 de septiembre de 2025, por lo que el propio ministro luso ha calificado la reunión de "momento histórico". Shahin, por su parte, ha expresado su satisfacción por las conversaciones "constructivas y positivas" con su homólogo. La rueda de prensa ha concluido sin que se permitieran preguntas.