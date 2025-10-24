La presidenta moldava confirma al economista Alexandru Munteanu como nuevo primer ministro

El Parlamento de Moldavia celebra su primer pleno tras las elecciones de septiembre - Europa Press/Contacto/Vadim Denisov

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Moldavia, Maia Sandu, ha oficializado este viernes la designación del economista Alexandre Munteanu como nuevo primer ministro, atendiendo así la propuesta planteada por el gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS), vencedor de las elecciones legislativas de septiembre.

Sandu le ha deseado "éxito" en la formación de un nuevo gabinete que deberá ahora "ganarse la confianza del Parlamento" y cumplir una serie de expectativas ciudadanas, entre las cuales ha citado la proteccion de la paz, la adhesión a la UE, el fortalecimiento económico y la mejora del nivel de vida de la población, según un comunicado de la Presidencia.

Munteanu, propuesto para el cargo la semana pasada, deberá ahora obtenter la confianza del Parlamento. A sus 61 años, llega a la primera línea política de Moldavia desde el ámbito empresarial y académico, una carrera profesional que el líder del PAS, Igor Grosu, puso en valor al plantear su nombre para un momento político clave.

De hecho, las últimas elecciones adquirieron una relevancia inusitada debido al contexto geopolítico marcado por la guerra de Ucrania y tras meses de denuncias de las autoridades locales sobre una injerencia rusa sin precedentes en los asuntos de este pequeño país con aspiraciones europeístas.

Las encuestas dibujaban un escenario más abierto y concedían incluso opciones al Bloque Patriótico, una coalición de tres fuerzas políticas con clara afinidad hacia Moscú.