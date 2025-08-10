La presidenta de Tanzania cumplimenta su candidatura para las elecciones de octubre como favorita absoluta

La presidenta de Tanzania, Samia Suhulu Hassan, formaliza su candidatura a las presidenciales de octubre - SAMIA SUHULU HASSAN / FACEBOOK

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Tanzania, Samia Suhulu Hasan, ha acudido a las oficinas de la comisión electoral del país para certificar su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre, donde parte como favorita indiscutible para revalidar mandato y prolongar más de seis décadas de su Partido de la Revolución al frente del país.

La mandataria ha ido acompañada de su candidato a la Vicepresidencia, Emmanuel Nchimbi, a la sede de la Comisión Electoral Independiente del país en la capital, Dodoma, según ha hecho saber ella misma en su página de Facebook.

Samia Suluhu Hassan buscará un segundo mandato que asumió por vez primera en marzo de 2021 tras la muerte de su predecesor, John Magufuli, aupada en la estabilidad económica pero en medio de las críticas internas por incumplir sus promesas de reformas democráticas.

Cabe recordar que su principal rival político, Tundu Lissu, se encuentra en prisión acusado de traición, mientras que su partido, Chadema, el principal grupo de la oposición, ha sido excluido de las elecciones.

Chadema, descalificado en abril por la comisión electoral del país al no haber firmado el Código Ético de las elecciones generales, lleva años denunciando una persecución del Gobierno tanzano, al que acusa de descalificaciones arbitrarias y de ordenar a las fuerzas de seguridad que repriman brutalmente a sus simpatizantes y candidatos.

Diversas formaciones opositoras han criticado durante los últimos años la deriva autoritaria de Hassan. La ONG Amnistía Internacional pidió la liberación "inmediata" de Lissu y exigió a las autoridades poner fin a la represión contra la oposición en el país.