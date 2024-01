El presidente de Corea del Sur coloca a un antiguo fiscal de Seúl al frente del Ministerio de Justicia

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, ha nombrado este lunes a un antiguo alto cargo de la Fiscalía de Seúl, Park Sung Jaem, como nuevo ministro de Justicia en sustitución de Han Dong Hoon, actual líder del gubernamental Partido del Poder del Pueblo (PPP).

Su nombramiento llega ahora casi un mes después de que Han dejara el cargo para pasar a estar al frente del partido de forma interina de cara a las elecciones, previstas para el próximo mes de abril, según han informado fuentes cercanas al asunto a la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

Este mismo lunes, Han ha asegurado que ha rechazado una solicitud de dimisión presentada por el propio presidente, que le habría pedido que abandonara el liderazgo del partido. La medida se produce en un momento de tensión entre ambos políticos en relación con una serie de acusaciones vertidas contra la primera dama surcoreana, Kim Keon Hee, por aceptar un bolso de lujo.

"He rechazado la oferta de dimitir, pero no puedo discutir los detalles. Creo que seguiré en mi puesto hasta algún momento después de las elecciones", ha dicho Han, que ha vuelto a confirmar que sí recibió la solicitud en cuestión de manos del jefe de la oficina del presidente, Lee Kwan Sup.