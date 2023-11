El presidente electo aplaude a Weah por reconocer su derrota y promete "un gobierno responsable" en Liberia

Pide a la población "unirse en el camino para rescatar al país" y promete "abordar el gran problema de la corrupción"



MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente electo de Liberia, Joseph Boakai, ha ensalzado la actitud del mandatario saliente, George Weah, tras reconocer su derrota en la segunda vuelta de las presidenciales y ha prometido que pondrá en marcha "un gobierno responsable" para hacer frente a los problemas a los que hace frente el país africano.

"Al pueblo de Liberia. Habéis hablado alto y claro y os he escuchado. Estableceremos un gobierno responsable y que rinda cuentas. Abordaremos el gran problema de la corrupción en el seno del Gobierno, especialmente en altos cargos", ha prometido en su primer discurso tras el anuncio de los resultados de las elecciones.

Boakai, quien ha dado las gracias a los que han apoyado su candidatura, ha prometido "extender el desarrollo en todo el país, incluida la construcción de carreteras en la bella región del sureste de Liberia, que desde hace años ha sufrido el destino del abandono rural".

"Imploro a todos los liberianos, al margen de su etnia, condado, religión y afiliación política, que se unan a nosotros en este camino para rescatar nuestro país", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que Liberia "no es pobre", según ha informado el diario liberiano 'The New Dawn'.

"El problema en nuestro país es el mal liderazgo en todas las facetas de nuestra sociedad, incluida las instituciones estatales. Prometo liderar dando ejemplo. Prometo una Liberia que beneficie a todos los liberianos. El Estado dejará de ser usado como una herramienta depredadora y para el beneficio de unos pocos", ha dicho.

Por ello, ha reseñado que "las elecciones han terminado y ahora hay que unirse como un solo pueblo para reconstruir el país". "No hay liberianos verdes o azules, occidentales o surorientales (...)", ha sostenido, al tiempo que ha recalcado que "sólo hay una Liberia, ciudadanos de la república más antigua en África".

"Todos hemos ganado. Lo que ha pasado en nuestra democracia durante los últimos cuatro días es una victoria para Liberia y será un legado para nosotros como pueblo. No seremos ya conocidos por la guerra, sino por la paz que ha prevalecido en nuestro país", ha argüido, tal y como ha informado el diario 'Front Page Africa'.

Boakai, quien fue vicepresidente durante doce años, ha desvelado además que durante los próximos días anunciará "un equipo de transición" para trabajar "en un plan de transición". "Empezaremos a trabajar inmediatamente con el gobierno saliente para una transición pacífica y sin problemas", ha zanjado.

Weah reconoció el 18 de noviembre su derrota en las elecciones después de que la comisión electoral indicara en su página web que Boakai había recabado el 50,64 por ciento de los votos en la segunda vuelta de las presidenciales, imponiéndose así al exfutbolista por algo más de 20.000 votos.

Ambos políticos reeditaron así su enfrentamiento en la segunda vuelta de las elecciones de 2017, en las que se impuso el actual mandatario. Weah ganó la primera vuelta por un estrecho margen de menos de 10.000 votos, tras recabar cerca de 805.000 respaldos, que supusieron el 43,83 por ciento de las papeletas.

De cara a las elecciones, los partidos políticos firmaron un acuerdo, conocido como Declaración de Farmington River 2023, en el que se comprometieron a mantener la paz antes, durante y después de los comicios, en línea con un documento similar firmado antes de las elecciones de 2017, que se celebraron en un ambiente generalizado de calma.